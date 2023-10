Miracolo al Colosseo, dopo il nostro articolo eseguito restyling Largo Agnesi

A pochi giorni dal nostro articolo sul degrado di Largo Agnesi, è avvenuto quello che può essere definito un autentico miracolo. Con un intervento congiunto senza precedenti, l’amministrazione capitolina ha deciso di intervenire in uno dei luoghi più frequentati dai turisti, il cosiddetto “balcone sul Colosseo”, da anni lasciato inspiegabilmente in abbandono.

Tutto pulito in Largo Agnesi

Il restyling dell'area ha riguardato sia la pulizia, la cancellazione delle scritte vandaliche e la sistemazione di nuovi e numerosi cestini, che la piantumazione di numerose essenze arboree nei vasi usati come cassonetti dell'immondizia fino all'altro ieri.

“Questa mattina a Largo Agnesi con gli amici di @retakeroma per presentare il Protocollo d’Intesa sottoscritto con @roma , #AMA, @atacroma per incrementare il decoro in città, favorendo la partecipazione dei cittadini nella cura dei beni comuni. I volontari di Retake e gli operatori del Servizio Giardini hanno piantato alcuni arbusti. L’Ufficio Speciale Decoro ha sistemato i parapetti e cancellato le scritte dai muri, il #ServizioGiardini ha sostituito le fioriere e provvederà alla sistemazione delle aiuole.

Metro Colosseo pulita

Atac ha pulito le insegne di metro Colosseo e pitturato i corrimano della stazione, frontoni e paline, #AMA ha posizionato 15 cestini lungo via Nicola Salvi. Coinvolgere le associazioni e i cittadini è un passaggio fondamentale per far crescere la responsabilità ambientale e sviluppare un proficuo rapporto di collaborazione e scambio di informazioni.

Questo protocollo, sempre nel rispetto dei ruoli e delle competenze, mira proprio a stimolare la solidarietà, l’integrazione e l’inclusione sociale con interventi coordinati e pianificati che garantiscono un’elevata efficacia e un impatto significativo anche sotto l’aspetto educativo e civico.

L’invito che rivolgiamo ai cittadini è quello di svolgere un ruolo attivo e propositivo per aiutarci a rendere Roma ancora più bella”.

Roma più bella con il contributo di tutti

Così scrive l’assessore all’ambiente Sabrina Alfonsi in un post su Facebook con cui annuncia il protocollo d’intesa con i Retake Roma che si occuperanno prossimamente del restyling di aree quali Battistini e Anagnina.

Ci piace pensare che, unendoci al coro di indignazione e rabbia di quanti hanno da anni segnalato il degrado di un’area così importante, anche noi abbiamo contribuito nel nostro piccolo alla realizzazione di un sogno che oggi è realtà.

