Rieti. Spaccio nei boschi di Castelfranco, la Polizia arresta un marocchino

“Nei giorni scorsi gli Agenti della Squadra Mobile della Questura di Rieti hanno arrestato un giovane cittadino marocchino per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli investigatori della Polizia di Stato hanno portato a conclusione una attività di indagine dalla quale era emerso che nell’area boschiva di Castelfranco, in prossimità del capoluogo reatino, veniva attuata una attività di spaccio di sostanze stupefacenti da parte di alcuni cittadini magrebini, dimoranti in quell’area all’interno di tende e giacigli di fortuna, che avrebbero rifornito numerosi tossicodipendenti reatini e dei comuni limitrofi.

Gli Agenti della Questura di Rieti, con il supporto di una unità cinofila di Ladispoli (RM), appositamente richiesta, hanno quindi fatto ingresso nella fitta vegetazione accertando la presenza di un giovane magrebino armato di roncola e con un passamontagna calzato alla fronte.

Il giovane è stato immediatamente immobilizzato e sottoposto a perquisizione personale.

In suo possesso sono stati trovati 17 involucri in plastica contenenti complessivamente 20 grammi di cocaina, 14 involucri contenenti complessivamente 20 grammi di eroina, nonché la somma di 150,00 euro, suddivisa in banconote di piccolo taglio, probabile provento dell’attività illecita posta in essere dall’uomo.

La successiva complessa attività di perlustrazione dell'area circostante, particolarmente impervia, ha consentito agli Agenti della Polizia di Stato di rintracciare il giaciglio di fortuna, presumibilmente utilizzato dall'uomo e dai suoi ignoti complici come punto di riparo in attesa dei consumatori, all'interno del quale è stata rinvenuta un'ascia, un bilancino di precisione perfettamente funzionante e altro materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi da spacciare.

Inoltre, nei pressi, in una tenda con all’interno effetti letterecci appartenenti a più persone, sono stati rinvenuti e sequestrati oltre 2.500 euro in contanti ed un panetto di 100 grammi di hashish, sepolto nei pressi del piccolo giaciglio, rinvenuto dall’unità cinofila.

Lo straniero, privo di documenti di identità, è stato identificato a seguito di fotosegnalamento.

Si tratta di un cittadino marocchino, irregolarmente soggiornante in Italia, dove era giunto nel novembre del 2021 sbarcando clandestinamente a Lampedusa.

L’uomo è stato arrestato e associato presso la locale Casa Circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

