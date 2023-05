Montefiascone, una 22enne e un 26enne guidano in stato di ebbrezza e causano incidenti con feriti

Il 30 maggio 2023 i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Montefiascone, in provincia di Viterbo, deferivano in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Viterbo per il reato di guida in stato di ebbrezza una 22enne, residente in provincia di Terni. La ragazza, la notte dello scorso 8 aprile, mentre percorreva, alla guida della propria autovettura, la Strada Regionale Cassia nel centro abitato di Montefiascone, veniva coinvolta in un incidente stradale con feriti, a seguito del quale, trasportata presso l’ospedale “Belcolle” di Viterbo e sottoposta ad analisi cliniche, risultava positiva all’alcoltest con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.

Ritiro della patente a 26enne di Montefiascone

Il 18 maggio scorso, sempre i Carabinieri della Radiomobile, denunciavano all’Autorità Giudiziaria di Viterbo per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, un 26enne del posto. Anche il giovane lo scorso 10 maggio è rimasto coinvolto in un incidente stradale con feriti, avvenuto nel centro abitato di Montefiascone, mentre era alla guida di un’automobile. Sottoposto ad accertamenti tecnici sullo stato di ebbrezza alcolica, veniva riscontrato un tasso alcolemico pari a 2.30 g/l. Di conseguenza al ragazzo è stata ritirata la patente di guida.

Ritiro della patente per guida in stato di ebbrezza

Il livello di concentrazione di alcol nel sangue (alcolemia) ottimale ai fini dell’idoneità psico-fisica alla guida è zero grammi per litro. Quando viene accertato un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro, si procede al ritiro immediato della patente di guida in base all’articolo 186 del Codice della Strada.

Carabinieri Radiomobile

Il Nucleo Operativo e Radiomobile, noto anche con la sigla NORM, è un organo del Comando di reparto territoriale (o compagnia) dell’Arma dei Carabinieri e si dedica a tutte le casistiche che prevedano una tempestività di intervento nel territorio cittadino: pronto intervento e infortunistica stradale, con strumentazioni tecnologiche idonee alla ricostruzione della dinamica dell’evento.

Bolsena, 20enne ruba auto e senza patente guida contromano

I Carabinieri della locale Stazione ricostruivano le pericolose condotte illecite alla guida da parte di un 20enne residente nello stesso paese lacuale la notte del 22 aprile scorso. In particolare il giovane, dopo aver rubato un’automobile, nonostante non avesse mai conseguito la patente si metteva alla guida e, con una condotta scriteriata e pericolosa per gli utenti della strada, percorreva tratti di strada contromano, ometteva di rispettare i segnali semaforici e collideva con autovetture parcheggiate lungo la pubblica via, danneggiandole.

Infine, il ragazzo veniva anche trovato in possesso di hashish e pertanto, lo scorso 11 maggio, denunciato dai militari dell’Arma di Bolsena per i reati di furto aggravato e danneggiamento, segnalato alla competente Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti e sanzionato per l’importo complessivo di € 5.600,00 per le violazioni al Codice della Strada.

Comandante dei Carabinieri di Montefiascone

Gli episodi sopra descritti, avvenuti recentemente, che coinvolgono giovani alla guida di autovetture, si riportano a titolo esemplificativo e sono solo alcuni degli incidenti stradali che spesso coinvolgono giovani, in particolare dopo l’assunzione di alcool o sostanze stupefacenti.

“L’educazione alla sicurezza stradale ai giovani, a partire dalle scuole, è una delle priorità dell’Arma dei Carabinieri, sensibilizzare i nostri figli a comportamenti corretti e rispettosi delle regole della circolazione stradale è assolutamente fondamentale a proteggere la vita propria e altrui”, ha affermato il Maggiore Antonino Zangla, Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Montefiascone.

