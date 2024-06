Mutuo, grande notizia dalle banche | La rata diminuisce ancora: ogni mese un risparmio enorme

I mutui scendono ancora, bella notizia per tutti: ecco perché

In Italia, per comprare una casa, moltissime persone scelgono di fare un mutuo in banca. Il mutuo altro non è se non un contratto tra due parti: la prima (la banca) si impegna ad erogare una determinata quantità di denaro, mentre la seconda (il cliente) si impegna a restituirla alla prima.

Nella maggior parte dei casi, infatti, è la banca a prestare al cliente questa somma di denaro, con la quale lui paga chi lavora alla costruzione della sua casa. Il secondo, quindi, si impegna a restituire tale somma di denaro alla banca nel corso del tempo, con l’aggiunta di determinati interessi.

Sono proprio questi interessi passivi, calcolati sulla base di tassi di riferimento specifici, ad aver alzato le rate del mutuo per gli italiani in questi ultimi anni. Nel prossimo futuro, però, le famiglie che hanno sulle spalle un mutuo da pagare potranno tirare un sospiro di sollievo: le rate scenderanno.

I tassi di interesse sui mutui sono in calo

Ad aprile 2024, i tassi di interesse sono scesi dal 4.21% di marzo al 4.09% e, considerando che a febbraio erano di 4.31%, si può dire che il trend di decrescita sia costante e continuo. Questo tasso comprende anche le spese accessorie (il TAEG). Se i tassi diminuiscono, rimane stabile al 14% la quota di questi prestiti con periodo di determinazione iniziale del tasso fino a un anno. A diffondere queste notizie è la Banca d’Italia mediante il suo bollettino mensile: la tendenza alla diminuzione è destinata ad accelerare, nei prossimi mesi.

Questa diminuzione di tassi, a livello concreto, consente per gli italiani una diminuzione anche della rata mensile da restituire alla banca per il mutuo. Per il Codacons, considerando un mutuo tra i 100mila euro e i 200mila euro di 20 anni, il minore esborso varia tra i 13 e i 27 euro al mese che, annualmente, consistono in un risparmio tra i 156 euro e i 324 euro.

Le migliori offerte

Per un mutuo a tasso variabile, considerando un cittadino medio residente a Milano che ha un reddito di 2600 euro al mese ed ha un mutuo di 100mila euro per un immobile da 200mila euro dalla durata di 30 anni, si distingue come offerta migliore quella di Unicredit. Con un TAN al 4,33% e un TAEG di 4,66%, considerando le spese iniziali di istruttoria di mille euro e 250 euro di perizia, la rata mensile è di 496.75 euro.

Da considerare anche quella di Crédit Agricole. In questo caso le spese iniziali sono pari a zero, il TAN è di 4.61% e il TAEG di 4.84%: la rata ammonta a 513.06 euro al mese.