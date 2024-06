Cottura scadente e bolletta raddoppiata | Forno, hai sempre sbagliato ad usarlo: fai questa cosa e risolvi il problema

Dì finalmente addio a bollette salate e cibi cotti male: smetti di fare questo comunissimo errore con il tuo forno.

Si tratta di uno sbaglio che prima o poi tutti fanno in cucina, ma se sai da che cosa dipende, puoi evitarlo.

Se usando il forno hai notato che la cottura del cibo non è stata come ti saresti aspettato, e per di più spendi tantissimo, allora forse dovresti sapere che cosa pregiudica l’utilizzo del tuo elettrodomestico in cucina, e che cosa fa lievitare i costi dell’energia elettrica.

Se il forno presenta una particolare caratteristica non cuocerà bene, nemmeno se sfrutti tutte le funzioni che ha, o se imposti la potenza massima: ecco come fare a risolvere il problema.

Forno, l’errore comune che ti fa sprecare soldi e non ti consente di cucinare al meglio

Se usi spesso il forno forse qualche volta ti sarà capitato di notare che il risultato della cottura non è stato esattamente quello sperato. Per altro il forno, pur essendo un elemento indispensabile in cucina, è anche uno degli elettrodomestici che consuma più energia, dunque non vale la pena tenerlo in funzione se poi gli alimenti non vengono cotti come si desidera. Forse non ci hai mai pensato, ma quello che ti fa sprecare energia, e non ti fa cuocere bene i cibi in forno, potrebbe essere la scarsa pulizia del tuo elettrodomestico, e in modo particolare del vetro interno ed esterno.

Ma come fare a occuparsi della pulizia di questa specifica parte del forno? Che il tuo forno sia l’ultima generazione o, al contrario, datato comunque ricordati che va pulito sempre alla perfezione per evitare che rimangano tracce di grasso, di residui di cibo e di sporco ostinato, che poi è difficile da mandare via. Alcuni metodi sono più ecologici e anche più economici dei metodi tradizionali, che sfruttano solo detersivi chimici. Vediamo dunque proprio quelli che consentono di inquinare meno, risparmiare soldi, e soprattutto fatica.

Pulire il vetro interno ed esterno senza fatica

Per pulire il vetro del forno senza fatica procurati un panno in microfibra morbido, poi crea una soluzione con acqua, sale, acido citrico e bicarbonato di sodio e un vaporizzatore. Metti nel tuo flacone spray un litro d’acqua e aggiungere due cucchiai della soluzione che hai preparato con questi ingredienti naturali, dal forte potere sgrassante e disinfettante.

Ora non ti resta che agitare bene il contenuto e, successivamente, vaporizzalo sul vetro esterno del forno. Poi passaci sopra il panno di microfibra per rimuovere del tutto lo sporco. Se non riesci a pulire bene la parte interna sfrutta una gruccia per abiti, avvolgi attorno alla gruccia un panno morbido che avrai cosparso con la soluzione naturale creata prima, e passala tra i due strati di vetro del tuo forno.