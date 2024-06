Nessun tetto ISEE, finalmente il bonus che spetta a chiunque | 250 euro ogni mese da sommare allo stipendio

Bonus da 250 euro per tutti gli italiani, non poteva esserci notizia migliore

Un po’ di soldi in più ogni mese farebbero comodo a chiunque, soprattutto in Italia. Al momento, infatti, sebbene la situazione si stia leggermente normalizzando il costo della vita è sempre molto alto e, rispetto a qualche anno fa, i prezzi sono decisamente cresciuti.

Non stiamo parlando dei beni di lusso ma di ciò di cui tutti hanno bisogno tutti i giorni come il cibo, il necessario per l’igiene personale e la luce e la corrente di casa, per le mansioni quotidiane. Proprio questi beni di prima necessità, infatti, a causa dell’inflazione, dei cambi climatici e delle guerre attualmente in corso nel mondo hanno subito un rincaro incredibile, che pesa sulle spalle degli italiani.

In un contesto del genere, però, oggi abbiamo una buona notizia per tutti: finalmente arriva un bonus che alleggerisce il peso dei rincari. Si tratta di 250 euro importantissimi, ecco come riceverli e per chi sono stati pensati.

Bonus da 250 euro per tutti gli italiani: cosa sapere

Il governo guidato da Giorgia Meloni ha proposto un bonus finalizzato proprio al sostegno delle famiglie economicamente più fragili. Questo consiste nell’aumento del taglio del cuneo fiscale e nell’abbassamento delle aliquote Irpef. Per quanto riguarda la prima manovra, questo taglio è passato dal 3% al 7% per i redditi lordi annui fino a 25mila euro e dal 2% al 6% per i redditi lordi annui fino a 35mila euro. In merito all’abbassamento delle aliquote Irpef, invece, la prima e la seconda fascia di reddito di fatto sono state accorpate: i redditi tra 15.001 e 28.000 euro, quindi, non pagano più l’aliquota del 25% ma del 23%.

Un terzo incentivo importante, però, è quello del bonus mamme: si tratta di uno sgravio contributivo che viene riconosciuto alle mamme lavoratrici con almeno due figli, dei quali uno deve avere meno di dieci anni. Se invece si hanno tre figli, basta che almeno uno sia minorenne.

I dettagli del bonus mamma

Il bonus mamma, sebbene abbia ricevuto parecchie lamentele per via del fatto che è specifico solo per chi ha almeno due figli, di fatto a chi riesce ad ottenerlo permette di tirare un vero sospiro di sollievo.

La quota di contributi a carico della lavoratrice, infatti, viene praticamente azzerato e questo può arrivare quasi a 3mila euro all’anno: la busta paga mensile, quindi, potrebbe arricchirsi anche di 250 euro!