Telefonata persa, la nuova truffa sta facendo un massacro | Non richiamare assolutamente: ti rubano fino all’ultimo centesimo

La nuova truffa della telefonata persa sta mietendo milioni di vittime. Scopri subito come funziona e come fare per difenderti.

La frode digitale viene perpetrata da esperti criminali, senza scrupoli, che sfruttano i mezzi di comunicazione più utilizzati per aggirare tantissime vittime ignare.

L’allarme è arrivato nelle scorse ore da tanti cittadini onesti frodati, che, a causa della del raggiro della telefonata persa, hanno speso tutti i loro risparmi.

Queste persone sono rimaste al verde facendo semplicemente una telefonata con il proprio cellulare: ecco come fanno i truffatori a imbrogliare gli utenti.

Telefonata persa, la nuova truffa dello squillo

Non è la prima volta che una truffa, portata avanti attraverso gli strumenti digitali, mite così tante vittime, questa volta però, a differenza di tutte le altre volte, si tratta di una frode davvero molto pericolosa perché il tutto avviene con una semplice telefonata.

La nuova truffa, nota come la frode dello squillo o della telefonata persa, si sviluppa grazie a un meccanismo semplice ma efficace, che sfrutta, appunto, il telefono. Scopriamo dunque come funziona, e perché tanti cittadini onesti stanno lanciando un vero e proprio SOS.

Come funziona e come fare per provare a difendersi

Dai criminali esperti vengono effettuate milioni di telefonate, che partono, a tappeto, a chiunque abbia un contratto telefonico, fisso e mobile. La cosa ambigua, e che dovrebbe insospettire, è che però le chiamate durano pochi istanti, il tempo di uno o due squilli al massimo. Dunque la vittima trova una chiamata persa ed è tentata, istintivamente, di richiamare per vedere di chi si tratta, ed è lì che scatta l’inganno. Nel momento in cui si prova a chiamare e a ricontattare questi numeri, in automatico parte una telefonata che però non riceve alcuna risposta. In quel momento lo squillo che si sente dall’altro capo del telefono non è lo squillo tradizionale di una telefonata senza risposta, ma in realtà è un rumore registrato apposta per tenere in linea la vittima.

In altre parole, la telefonata parte e chi chiama non se ne rende conto, ma intanto gli vengono addebitate delle cifre spropositate. In questo modo, la vittima rimane con il credito del proprio cellulare a zero. Come fare quindi a non farsi imbrogliare? Non bisognerebbe mai, per nessun motivo, ricontattare un numero che ci ha chiamato se non lo si conosce. In alternativa, se si commette l’imprudenza di richiamare, dopo qualche squillo a vuoto, bisogna riagganciare il più presto possibile.