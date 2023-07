Nettuno, ciclista 47enne muore in incidente con auto guidata da 18enne

Percorreva con la bici via Riviera Guido Egidi, una strada di Nettuno, cittadina del litorale laziale, in provincia di Roma, quando, per ragioni ancora da chiarire, è stato urtato violentemente da un’autovettura.

Così è morto la notte scorsa, verso l’una, un ciclista di 47 anni originario della provincia di Napoli.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Anzio e il personale sanitario del 118.

L’altro veicolo coinvolto nell’incidente è una Smart Coupè condotta da uno studente 18enne con a bordo un coetaneo. Da una prima ricostruzione, la bici sarebbe stata tamponata nella parte posteriore dall’auto per cause ancora in corso di accertamento. Tuttavia anche l’intera dinamica del sinistro stradale è ancora in fase di accertamento.

Il conducente dell’auto è stato trasportato all’ospedale di Anzio per accertamenti. La salma del 47enne è stata trasportata a Tor Vergata e i mezzi coinvolti sono stati sequestrati, a disposizione della procura della Repubblica di Velletri che indaga sul sinistro. (Adnkronos)

© Riproduzione riservata