Non comprare questa auto, appena la parcheggi te la vengono a rubare | Numeri spaventosi in Italia: 1 famiglia italiana su 2 è a rischio

Se compri quest’auto, è molto probabile che te la rubano: in Italia funziona così

Quando si stipula un’assicurazione per l’automobile, sono varie le voci disponibili tra cui scegliere. L’unica obbligatoria in Italia è la responsabilità civile, mentre tutte le altre sono opzionali e dipendono da molti fattori quale il reale valore del mezzo, la sua età e le sue caratteristiche, così come quanto si è speso per averlo.

Molti possessori di utilitarie ormai un po’ vecchie e dal valore scarso, infatti, decidono di firmare solo l’assicurazione obbligatoria poiché il premio, anche nel caso di furto o incendio su un veicolo assicurato, sarebbe comunque scarso.

In Italia, però, ci sono alcuni modelli che molto più di altri subiscono dei furti. Oggi vi parliamo delle auto più prese di mira in assoluto: se state pensando di acquistare una macchina nuova, lasciate perdere queste perché rischiate di non vederla più.

Furti d’auto in Italia, un fenomeno in crescita

Nel 2023 in Italia ci sono stati 13.679 furti d’auto: rispetto al 2022, la crescita di questo tipo di reato è stata del 7%. A pubblicare questi dati è stato il Dossier sui Furti di veicoli 2024 realizzato da LoJack Italia, sulla base dei numeri forniti dal Ministero dell’Interno. Rispetto al totale rubato, la percentuale di mezzi recuperati e quindi restituiti al proprietario è piuttosto bassa e si attesta sul 44%.

Le cinque regioni più a rischio delle altre in Italia sono la Lombardia, la Sicilia, la Puglia, il Lazio e la Campania: in queste avviene l’80% delle sottrazioni indebite di tutto il paese. In otto regioni, invece, le sottrazioni non hanno superato le 600 all’anno: Umbria, Trentino Alto Adige, Molise, Marche, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta e Basilicata.

I modelli più colpiti

Se si pensa che le auto più rubate siano quelle più belle e quelle più costose, ci si sta sbagliando. Molto spesso, i mezzi vengono sottratti per poi smontarli e rivenderne i pezzi e, in questo senso, è facile immaginare come le auto più rubate siano quelle più diffuse, per le quali quindi c’è più richiesta di ricambi.

Al primo posto troviamo la Fiat Panda: un autoveicolo rubato ogni 10 è ancora di questo modello. Segue in seconda posizione la Fiat 500 e medaglia di bronzo per la Fiat Punto, tre delle macchine più diffuse in Italia. Continuano la classifica la Lancia Ypsilon e la Fiat 500L. Le tre vetture che invece vengono più raramente recuperate da un furto sono la Smart Fortwo, la Citroen C3 e la Volkswagen Golf.