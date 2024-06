WhatsApp, vuoi leggere le chat cancellate? Esiste un modo semplicissimo: è capace anche un bambino

Ormai non ci sono più segreti: smaschera i tuo contatti WhatsApp che eliminano i messaggi dopo averli inviati.

Svelato finalmente il metodo veloce e semplicissimo per leggere tutti i messaggi WhatsApp eliminati, in un solo touch. Così non resterai mai più con il dubbio, e nessuno potrà mentirti.

Se hai voglia di scoprire che cosa c’era scritto in un messaggio che è stato mandato, ma poi è stato cancellato poco dopo, allora devi assolutamente scoprire questo trucco che soddisfa in pochi secondi la tua curiosità.

Occorrono due gesti per conoscere il contenuto eliminato dal tuo interlocutore: ecco come si fa a saper che cosa si cela dietro l’avviso di WhastApp “questo messaggio è stato eliminato”.

WhatsApp, come leggere le chat eliminate

Tutti gli utenti di WhastApp posso decidere di eliminare un messaggio dopo averlo mandato. Si può eliminare solo per sé, e in questo caso il testo scomparirà solo dalla finestra di conversazione del mittente, oppure può scegliere la funzione “Elimina per tutti”, e in questa seconda ipotesi il messaggio scomparirà per tutti e due i contatti. Quando l’utente, dopo aver scritto in chat, improvvisamente decide di eliminare il messaggio che ha mandato, al suo interlocutore appare l’avviso WhatsApp l’avviso: “Questo messaggio è stato eliminato”. Tale alert si sostituisce ad un test che è stato volutamente eliminato.

Ci si accorge che qualcuno ha deliberatamente cancellato il contenuto inviato solo se l’altro cancella per entrambi il contenuto che aveva scritto. Questo può avvenire per una serie enorme di motivazioni. L’utente potrebbe aver sbagliato destinatario, potrebbe aver sbagliato il contenuto, e in entrambi i casi vuole rimediare all’errore, oppure potrebbe aver cambiato idea. In tutti e tre i casi però si verrà a creare una situazione abbastanza fastidiosa, di fronte alla quale è del tutto normale provare una certa curiosità e voler sapere di più sul contenuto eliminato.

Il trucchetto semplice e rapido per conoscere il contenuto cancellato

Per conoscere il testo che è stato cancellato da parte del nostro interlocutore ci sono diversi escamotage, illustriamo di seguito quello più semplice e veloce:

Aprire l’App WhatsApp e accedere alle Impostazioni.

e accedere alle Selezionare Notifiche e barra di stato > Altre impostazioni > Cronologia notifiche.

e barra di stato > Spostare su ON l’interruttore dedicato, trascinando il cursore da sinistra verso destra.

In tal modo verrà abilitata la cronologia delle notifiche, e sarà possibile visualizzare tutte le notifiche ricevute nelle ultime 24 ore. Purtroppo si possono visualizzare solo i primi 100 caratteri del messaggio che è stato cancellato, ma tanto basterà di certo a capire il motivo per cui l’utente con cui dialoghiamo ha scelto di nasconderci quel contenuto.