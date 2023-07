Omicidio Willy, Appello: ergastolo annullato, pena ridotta a 24 anni per i Fratelli Bianchi

Scende a 24 anni di reclusione in Appello la condanna per i fratelli Marco e Gabriele Bianchi nel processo per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, il 21enne ucciso durante un pestaggio avvenuto a Colleferro la sera del 6 settembre 2020. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

In primo grado erano stati condannati all’ergastolo. Confermate le condanne a 23 anni per Francesco Belleggia e 21 anni per Mario Pincarelli. I giudici hanno riconosciuto le attenuanti generiche.

Le richieste dell’accusa

I giudici della Corte d’Assise d’Appello di Roma in mattinata sono entrati in camera di consiglio per decidere in merito alle richieste avanzate dal pg nel processo d’appello per l’omicidio Willy Monteiro Duarte.

Il rappresentante dell’accusa il 27 aprile scorso ha chiesto la conferma della condanna all’ergastolo per Marco e Gabriele Bianchi e di ribadire, per l’accusa di concorso, i 21 anni inflitti a Mario Pincarelli e i 23 anni a Francesco Belleggia.

