Oroscopo, 2 segni si preparano al peggio | Estate turbolenta in amore: entro settembre torneranno single

Secondo l’oroscopo, sono questi due i segni che si diranno addio a settembre. Controlla se c’è proprio il tuo segno o quello del tuo partner.

L’estate 2024 porterà una ventata di freschezza e di novità per tutti. Alcuni faranno conoscenze nuove e faranno fatica a tenere fede ai loro valori. Forse in certe circostanze particolare anche la fedeltà purtroppo, rischierà di venire meno.

Insomma, la bella stagione per alcuni dei segni zodiacali creerà delle occasioni a cui sarà difficile rinunciare, e romperà qualche legame, mentre altri non riusciranno proprio ad andare d’accordo.

Scopri se sei tra i segni zodiacali che sono impegnati sentimentalmente ma che, stando alle previsioni dell’oroscopo, entro la fine dell’estate 2024, prenderanno strade diverse e diventeranno single.

Oroscopo, la coppia che scoppierà entro la fine dell’estate 2024

L’estate è ormai alle porte e, calendario alla mano, che piaccia o no, la bella stagione è quasi arrivata. Il 21 giugno segnerà il solstizio d’estate e questo vuol dire che lasceremo definitivamente la primavera. Si tratta di una stagione per tanti dolce, ricca di esperienze piacevoli, mare, vacanze, viaggi, meritate ferie e relax, divertimento, avventure e anche tanti incontri, soprattutto per chi è single, ma anche per le coppie. La bella stagione porta con sé voglia di spensieratezza e più occasioni di fare conoscenze nuove, di frequentare feste, locali, e questo farà traballare la solidità delle storie d’amore di alcuni. Questi ultimi non avranno dalla loro parte il supporto delle stelle in amore, dal punto di vista della fedeltà o dell’armonia di coppia.

A quanto pare, secondo gli esperti che studiano l’oroscopo, saranno due i segni che metteranno fine alla loro relazione d’amore entro l’estate 2024. Insomma, gli esperti di astrologia sono pronti a giurare che non arriveranno a settembre. Scopriamo di chi si tratta.

I due segni meno fortunati in amore nei prossimi mesi

I due segni che saranno sfortunati in amore, almeno per quanto riguarda la solidità del loro legame, sono il Leone e il Gemelli. Il Leone, orgoglioso, testardo e molto pieno di sé, vuole essere il mondo del partner ed è abituato a stare al centro dell’attenzione, ma non riceverà abbastanza dall’altro, e si sentirà trascurato.

Per contro il Gemelli, che ama divertirsi, cerca di nascondere e di rifuggire le preoccupazioni e ha un’animo gioviale, vorrà solo vivere momenti di svago. Dunque, a quanto pare, in base ai movimenti dei corpi celesti che non favoriranno comprensione, dialogo, altruismo e alchimia tra i due segni, le coppie formate da Leone e Gemelli faranno molta fatica a comunicare tra di loro, e a mantenere il feeling speciale, che li ha tenuti uniti nei mesi passati.