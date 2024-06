Oroscopo, questi due segni sono nemici giurati | ‘È scritto nel destino’: se si incontrano sono scintille

Questi sono i due segni zodiacali più incompatibili dell’oroscopo, non li vedrete mai e poi mai andare d’amore e d’accordo.

Se se si incontrano sono scintille non possono collaborare né instaurare un rapporto professionale, un’amicizia duratura o un rapporto d’amore tutto rose e fiori, sono i meno compatibili di tutto l’oroscopo.

Rassegnatevi, tra di loro potrà esserci una tregua, un armistizio ma la pace mai, troveranno sempre il modo di andare l’uno contro l’altro per qualche ragione. Sono due nemici dichiarati, due antagonisti per antonomasia.

Vediamo subito quali sono, ma fare attenzione: potreste restare sorpresi nel sapere che magari sono proprio il vostro segno zodiacale e quello del vostro partner, o del migliore vostro amico.

Oroscopo, l’incompatibilità tra tutti i segni zodiacali

Chi crede all’oroscopo sa benissimo che non tutti i segni zodiacali sono compatibili tra di loro, e questo dipende dal fatto che, secondo gli studiosi che indagano l’influenza dei corpi celesti e dei loro movimenti sulla vita degli essere viventi della Terra, ci sono delle caratteristiche peculiari per ogni segno. I tratti distintivi dei diversi segni dell’oroscopo fanno sì che alcuni siano incapaci di adattarsi agli altri.

In sostanza, a quanto pare, tra tutti i dodici segni zodiacali ce ne sono alcuni che sono inclini ad andare d’accordo, che possono collaborare, e tra di loro si possono instaurare rapporti di amicizia, di stima, di cooperazione professionale e quant’altro, e poi ce ne sono altri che sono esattamente gli antipodi, proprio come due poli opposti e viaggiano su rette parallele, che non si incontreranno mai. Scopriamo quali sono.

I due segni che non vanno proprio d’accordo

I segni zodiacali che vanno meno d’accordo di tutti, a quanto pare, sono i gemelli e il sagittario, e questo avviene perché il segno dei gemelli è per antonomasia il segno zodiacale meno affidabile di tutti ed è un segno apparentemente spavaldo e concentrato su di sé, ma sotto sotto è insicuro.

Questa caratteristica lo rende incompatibile con i nati sotto il segno zodiacale del sagittario, che invece hanno continuo bisogno di conferme e di attenzioni, anche se appare pieno di sé, freddo, calcolatore e poco sensibile, ma è tutto il contrario. Hanno alcuni tratti in comune che paradossalmente li rendono poco inclini a poter fare coppia, sono tutti e due amanti della libertà e portati al tradimento. In altre parole è meglio che si tengano più possibile alla larga, distanti l’uno dall’altro.