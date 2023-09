Outdoor: non si arresta il successo delle piscine fuori terra rigide

Impreziosire l’outdoor della propria abitazione privata, così come di una struttura ricettiva, con una piscina permette di usufruire di momenti di divertimento e relax, così come di portare valore aggiunto all’ambiente.

Al giorno d’oggi è possibile scegliere tra numerosi modelli, pensati per soddisfare le più svariate esigenze.

Le piscine fuori terra, per esempio, risultano la soluzione ideale nel caso in cui si abbia la necessità di disporre di una vasca funzionale ed esteticamente gradevole, che possa essere rimossa rapidamente e non richieda lavori invasivi o particolari permessi per l’installazione.

In particolare, tra i modelli di piscina fuori terra più apprezzati del momento è possibile annoverare quelli rigidi, resistenti alle intemperie e all’azione dei raggi UV, nonché integrabili con numerosi optional.

A chi rivolgersi per l’installazione di una piscina fuori terra rigida

Quando si decide di installare una piscina fuori terra rigida nel giardino di casa o sul terrazzo, è necessario rivolgersi ad aziende specializzate come Unica Pool, in grado di offrire non solo prodotti sicuri, accattivanti dal punto di vista estetico e di alta qualità, ma anche tutta l’assistenza necessaria per effettuare la scelta. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Realtà italiana di riferimento nel settore, Unica Pool offre ai propri clienti una piscina fuori terra rigida estremamente versatile, realizzata avvalendosi di una tecnologia modulare brevettata.

Più nel dettaglio, il sistema prevede l’impiego di blocchi modulari in acciaio, i quali consentono di personalizzare forma e dimensione della piscina, non solo in fase di installazione, ma anche nel corso del tempo.

Chi installa questo tipo di piscina rigida può infatti decidere in ogni momento, con la consulenza di personale qualificato, di aumentarne o ridurne le dimensioni, adattandola allo spazio disponibile e alle nuove esigenze che desidera soddisfare, nonché di personalizzarla con rivestimenti particolari, scalette interne e optional.

Piscine fuori terra rigide dal design minimal e funzionale

La piscina fuori terra rigida di qualità si presenta come una vasca realizzata con materiali robusti e innovativi.

Unica Pool, per esempio, ricorre all’acciaio zincato a caldo per le strutture, ai teli di PVC armato per i rivestimenti interni, eal gres porcellanato, ai pannelli in poliuretano e al WPC per i rivestimenti esterni.

La struttura, montabile e smontabile in poche ore, viene posizionata direttamente sul terreno, offrendo la massima resa e un’adeguata stabilità su qualsiasi superficie pianeggiante.

Per accrescere ulteriormente il comfort dell’area relax, Unica Pool mette a disposizione anche un solarium integrato, con la possibilità di scegliere se posizionarlo a livello della vasca oppure più in basso. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Oltre a offrire un’area dove posizionare sdraie e ombrelloni, questa struttura permette di sfruttare uno spazio dove celare alla vista l’impianto tecnico.

Quando scegliere una piscina fuori terra

La scelta di installare una piscina rigida fuori terra può essere legata ai vantaggi di cui è possibile usufruire, alla necessità di soddisfare esigenze specifiche così come a una preferenza estetica.

Tra i vantaggi principali rientrano:

La possibilità di installare la piscina senza richiedere autorizzazioni comunali ;

; La possibilità di essere modificata nelle dimensioni ;

; La capacità di adattarsi a ogni ambiente , stile e contesto;

, stile e contesto; L’ottimo rapporto qualità-prezzo.

Passando alle esigenze che potrebbero motivare la scelta, è possibile individuare, per esempio, la volontà di modificare o sostituire la struttura nel tempo, nonché l’impossibilità di effettuare scavi o lavori invasivi nell’area disponibile per il posizionamento.

Per finire, le piscine fuori terra rigide di qualità permettono di soddisfare al meglio ogni preferenza anche dal punto di vista estetico perché le migliori realtà del settore permettono di scegliere tra una vasta scelta di materiali, colori e accessori aggiuntivi, i quali offrono ampie possibilità di personalizzazione.

© Riproduzione riservata