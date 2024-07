Pasta, questa esatta grammatura è quella corretta per non ingrassare: i nurtrizionisti lo sanno bene

Scoperta finalmente la giusta quantità di pasta da consumare a ogni pasto, per essere certi di non ingrassare nemmeno di un etto.

Se ami i primi piatti ma eviti di mangiarli perché hai paura di prendere peso, allora forse dovresti scoprire il parere degli esperti di alimentazione, che hanno rivelato il segreto per non mettere kg in eccesso.

La pasta è una fonte naturale di carboidrati, fibre e proteine e non dovrebbe essere eliminata dalla propria alimentazione, neppure se si è a dieta, ma quanta mangiarne? La risposta dei nutrizionisti ti stupirà.

Preparati alla verità sul consumo giornaliero di pasta, forse resterai senza parole per quello che è emerso circa la grammatura da mettere nel piatto a pranzo o a cena.

Pasta, quanta mangiarne per non ingrassare

La pasta è l’alimento base dell’alimentazione del Bel Paese, e agli italiani piace così tanto mangiare la pasta che quest’ultima è diventata il simbolo stesso della nostra cucina, e insieme al caffè espresso, alla pizza napoletana e a pochi altri cibi selezionati, contribuisce a creare l’immaginario della tradizione gastronomica italiana. In altre parole da nord a sud, siamo tutti, o quasi, ghiotti di pasta ma tanti evitano di consumarla, e il motivo è che per tanto tempo si è sentito dire che per dimagrire occorre rinunciare alla pasta e al pane.

Con il tempo questo luogo comune è stato scardinato, perché si è scoperto che in verità i carboidrati devono essere consumati anche in un regime di dieta ipocalorica. Tuttavia non si può di certo pretendere di perdere peso mangiando pasta a dismisura. La risposta alla domanda su quanta pasta mangiare è tutta qui. Scopriamo che cosa pensano in merito gli esperti di nutrizione.

Il consiglio degli esperti di nutrizione

Secondo i nutrizionisti bisognerebbe mangiare non più di 60 o 70 grammi di pasta a porzione, e non più di una volta al giorno, non più di tre volte a settimana. Questa però è soltanto un’indicazione di massima, che può servire come linea guida, perché in verità, quello che conta per perdere peso è l’introito calorico complessivo giornaliero, dunque la somma delle calorie che vengono da tutti i cibi che mangiamo.

Si può anche dimagrire mangiando la pasta, se non si superano le calorie previste dalla propria dieta ipocalorica personalizzata. Questa quantità varia da soggetto a soggetto, e per capire quanti grammi di pasta mangiare basta sapere quante calorie introdurre al giorno per evitare di ingrassare. In altre parole, se si sa quanto è il proprio tetto calorico massimo, basta solo ricordarsi che 100 grammi contengono circa 350 calorie e rispettarlo. Dunque, attenendosi al taglio calorico previsto dal piano alimentare suggerito dal nutrizionista, possiamo tranquillamente mangiare la pasta, perché è l’eccesso calorico fa mettere peso, con qualsiasi cibo, e che non può far dimagrire neppure se si mangiano soltanto frutta e verdura.