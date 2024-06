Addio tinta tutti i mesi, questi ingrediente casalingo ce l’hanno tutte dentro casa: smettila di regalare soldi al parrucchiere

La tinta non la farai mai più, è un metodo infallibile: prova anche tu

Sebbene oggi come oggi sempre più donne stiano cercando di sdoganare la chioma grigia o bianca e decidano quindi di non tingersi più per non diventare schiave del parrucchiere e, quindi, mostrare orgogliosamente i propri capelli di qualsiasi colore siano, altrettante non riescono ancora a fare questo passo e, mensilmente, vanno a coprire la ricrescita.

Per quanto si possa cercare di imparare a farsi la tinta a casa, in alcuni casi come ad esempio se si ha un colore particolare diventa difficile fare da sé e, soprattutto per le occasioni speciali, ci si deve rivolgere al salone della parrucchiera per una tinta fatta bene e che duri nel tempo.

Oggi, però, sveliamo una soluzione economica ed efficace per tutte quelle donne che di spendere tempo e soldi dalla parrucchiera non ne hanno assolutamente più voglia. A casa l’abbiamo tutti, è un ingrediente essenziale di molte ricette: ti cambierà “la testa”.

Addio tinta, la parrucchiera non serve più: prova così

Se c’è chi vede l’arrivo del primo capello bianco come il definitivo segno di saggezza, la maggior parte delle persone invece accoglie questa nuova fase di vita in un solo modo: prenotando il parrucchiere per andare a coprirlo. La tinta fatta nel salone, però, per quanto fatta bene ha un costo che, oggi come oggi, è notevole per le tasche di molte persone. Farla a casa, dall’altro lato, è sicuramente più economico ma non assicura un buon risultato: inoltre, se si sbaglia tonalità si rischia di fare un danno enorme, che richiede quindi l’intervento del parrucchiere e una spesa finale ancora più alta.

Oggi in realtà vi diamo un consiglio che vi permetterà di risparmiare soldi e tempo. Per metterlo in atto basta prendere una patata: ebbene sì, proprio quell’ingrediente che hai sempre in casa può aiutarti anche ad avere una chioma più bella.

Usare le patate per tingere i capelli

Questo tubero si caratterizza per una buccia particolare, che contiene grandi quantità di amido. Questa sostanza dà ai capelli un aspetto luminoso e radioso e, per questo motivo, è perfetto da applicare dopo lo shampoo, come se fosse un balsamo, da lasciare in posa per una mezz’oretta prima del risciacquo definitivo.

Per estrarlo dalle bucce delle patate vi consigliamo di sbollentarle in acqua per una mezz’oretta, quindi lasciare raffreddare la soluzione e applicarla sulla chioma. Per fare in modo che durante la cottura non sporchino troppo l’acqua, potete lavarle prima di cuocerle.