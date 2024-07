Pressione alta, con questi 10 alimenti l’abbassi subito: basta mangiarli una volta al giorno

Con l’arrivo dell’estate molte persone riscontrano malesseri legati alla pressione alta, ma con questi 10 alimenti puoi tornare subito nei valori normali.

In questi ultimi giorni, i servizi meteorologici hanno già annunciato l’imminente arrivo di una nuova ondata di caldo, motivo per cui sono attese in tutta Italia temperature altissime che possono superare i 48 gradi. Per questo motivo, i pronto soccorso sono già in allerta, pronti ad accogliere i pazienti che hanno accusato vari malesseri a causa del caldo afoso.

Nel frattempo, è consigliato alla popolazione di mantenersi sempre ben idratata bevendo almeno 2 litri di acqua al giorno, senza dimenticare che possiamo inserire nell’alimentazione anche dei cibi che possono aiutarci a prevenire la pressione alta.

Non a caso, gli esperti hanno suggerito quali sono i 10 alimenti in grado di abbassare subito la pressione alta, evitando situazioni di malessere in questo periodo delicato dell’anno.

Sarà sufficiente aggiungerli al piano alimentare per agire in modo preventivo, evitando così l’insorgenza di fastidiosi malesseri.

Come far rientrare la pressione alta?

Quando il nostro corpo registra una pressione particolarmente alta, potremmo trovarci ad affrontare malesseri come agitazione, stato confusionale e tachicardia eccessiva. Nei casi peggiori, si può incorrere in eventi cardiovascolari invalidanti e, in alcuni casi, mortali. Per abbassare la pressione e mantenerla entro gli standard, è consigliato introdurre nella nostra alimentazione cibi come merluzzo e salmone, ma anche pesce azzurro come sardine e sgombro, i quali contengono acidi grassi polinsaturi, acidi eicosapentaenoico e docosaesaenoico.

In questo elenco rientrano anche l’aglio e la cipolla, composti da allicina, che incrementa la capacità di vasodilatazione, ottimi anche come terapia alimentare contro l’ipertensione. L’acqua gioca un ruolo davvero importante perché è in grado di reintegrare i sali minerali e favorire un’azione diuretica. Per intensificare il tutto, possiamo consumare anche alimenti come ananas, cetriolo, carciofo e finocchio.

Alimenti da mangiare contro la pressione alta

Per evitare l’aumento della pressione sanguigna, possiamo introdurre nella nostra alimentazione cibi che garantiscono un maggiore apporto di potassio e magnesio, perfetti contro l’ipertensione poiché favoriscono la diuresi.

Fanno parte di questo elenco vari tipi di ortaggi e frutti. Durante la stagione estiva è consigliato il consumo di anguria, che contiene zuccheri, acqua e un importante quantitativo di magnesio e potassio. Fungono da integratori, insieme alle fibre, anche le zucchine, le quali sono in grado di regolare i livelli di colesterolo e trigliceridi, favorendo la circolazione sanguigna e riducendo la pressione arteriosa.