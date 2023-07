Per gli amanti del vino torna “Calici di Stelle”, dal 28 luglio al 20 agosto nei borghi del Lazio

Dopo il grande successo di Cantine Aperte, il Movimento Turismo del Vino prosegue la sua serie di iniziative dedicate ai wine lover con l’attesissimo arrivo di Calici di Stelle 2023 che trasformerà le vigne e le piazze italiane in luoghi di festa illuminati dal cielo stellato. In collaborazione con l’Associazione Città del Vino, per la sua 26esima edizione l’appuntamento più amato dell’estate andrà in scena da venerdì 28 luglio a domenica 20 agosto 2023.

Per tutti gli amanti del vino sarà un’opportunità per immergersi in un’esperienza unica, passeggiando tra i filari di vigneti al chiaro di luna, avvolti dall’atmosfera incantevole dei pittoreschi borghi e delle vivaci piazze, il tutto sotto un meraviglioso cielo stellato. A trent’anni dalla sua fondazione, il Movimento Turismo del Vino continua a celebrare e diffondere la cultura enologica italiana con un evento che si distingue per la sua atmosfera magica e conviviale.

Calici di Stelle è infatti l’occasione perfetta per condividere la passione per il vino in un contesto suggestivo, dove il cielo notturno diventa il complice ideale per degustazioni indimenticabili. L’evento Calici di Stelle 2023 trasformerà le serate estive in un viaggio emozionante tra le bellezze naturali e culturali dell’Italia vinicola.

Attraverso una sinergia consolidata tra MTV e l’Associazione Città del Vino, sarà possibile immergersi nell’atmosfera autentica dei vigneti, dei borghi e delle piazze, lasciandosi affascinare dalla magia del cielo stellato. Per maggiori informazioni e per scoprire il programma dettagliato di Calici di Stelle 2023, visitate il sito web ufficiale del Movimento Turismo del Vino: http://www.movimentoturismovino.it/it/home/. (Agenzia Dire)

“Calici di Stelle”, appuntamenti nel Lazio

A Zagarolo, in provincia di Roma, nella prestigiosa sede di Palazzo Rospigliosi, dimora storica fra le più belle della regione, giovedì 10 agosto, si rinnova il tradizionale appuntamento con “Calici di Stelle” in occasione della “Notte di San Lorenzo”.

Il cortile della storica dimora delle famiglie nobili Colonna, Ludovisi, Rospigliosi e Pallavicini accoglierà nel migliore dei modi gli appassionati del “buon bere” che amano le pietanze locali, l’arte e la musica dal vivo.

I vini bianchi e rossi di Zagarolo potranno essere accompagnati da un ricco buffet di prodotti dolci e salati, tra cui spiccheranno il pane e i dolci da forno a legna.

Per l’occasione si potrà visitare il “Museo del Giocattolo” e gli affreschi cinquecenteschi che decorano le sale del castello medioevale.

L’appuntamento è a Zagarolo dalle ore 19.30 alle ore 24.00.

INFO: Proloco di Zagarolo Tel. 380.5409444 [email protected]

A Marino (Rm), venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 luglio degustazione, musica e visite alla Marino sotterranea.

L’evento si svolgerà nei giorni di venerdì 28 e sabato 29 Luglio nel centro storico di Marino, in particolare presso il Belvedere di Largo Oberdan, con un’area dedicata alla degustazione di vini locali e di tutto il territorio dei Castelli Romani. Alle 22.30 la serata proseguirà con l’osservatorio astronomico.

Sabato 29 Luglio, dalle ore 18.00, degustazione dei vini ed intrattenimento musicale; evento SegaturArt e mostra fotografica dall’uva al vino, talk show Il Vino al Femminile e visita alla Marino sotterranea.

Alle 19.30 seguirà l’intitolazione del Belvedere L.go Oberdan ad Umberto Mastroianni, alla presenza del Sindaco e delle cariche istituzionali della Regione Lazio. La serata proseguirà con cena, concerto musicale e osservatorio astronomico.

Domenica 30 Luglio, sempre a partire dalle ore 18.00, degustazione dei vini locali ed intrattenimento musicale. Dalle ore 19.00, degustazione guidata dei migliori vini internazionali, visita alla Marino sotterranea e premiazione del Concorso fotografico Dall’Uva al Vino. Si proseguirà con cena, concerto musicale ed osservatorio astronomico.

L’appuntamento è presso il centro storico di Marino dalle Ore 18.00 alle Ore 24.00.

INFO: [email protected] [email protected]

Lanuvio (Rm), sabato 5 e domenica 6 agosto Show Cooking nel giardino di Villa Sforza Cesarini

La manifestazione si terrà nella splendida cornice del giardino di Villa Sforza Cesarini. Le postazioni per le degustazioni dei vini saranno collocate tra i ruderi del tempio di Giunone Sospita. Durante le due giornate si terranno showcooking con chef del territorio e sarà possibile effettuare osservazioni astronomiche.

L’appuntamento è a Lanuvio il 5 e 6 Agosto dalle ore 16.00 alla Mezzanotte a Villa Sforza Cesarini.

INFO: Tel. 06.93789256 [email protected]

(Dal portale dell’Associazione Nazionale “Città del Vino”)

© Riproduzione riservata