Questa app ti osserva di nascosto: falla sparire subito dal tuo telefono | Il pericolo è atroce

Trovata finalmente la spina nel fianco nei nostri smartphone. Cancella immediatamente tutto dal tuo device: rischi la vita.

Utilizzare lo smartphone è sicuramente un modo per sentirsi connessi al mondo circostante. La connessione è certamente qualcosa che riscontriamo in modo specifico quando siamo collegati ad applicazioni di chat come WhatsApp, Instagram, Messenger, giusto per nominarne alcune.

In particolare, va detto che proprio da questo modo di interagire con amici, parenti o conoscenti, abbiamo la possibilità di scambiare messaggi audio, foto, video, gif, sticker, tutto ciò che può andare ad incrementare un linguaggio attraverso una chat.

Infatti, rispetto al caffè al bar dove si scambiano quattro chiacchiere dal vivo, in chat si è soliti utilizzare delle parole puntate, emoticon che a volte sostituiscono pensieri o riflessioni. Questa però a volte si rivela essere anche una vera e propria spada di Damocle soprattutto per i ragazzi che frequentano la scuola.

Tutti coloro che noi siamo soliti definire i nativi digitali, infatti, sono quei ragazzi che riescono a portare avanti un modus operandi davvero molto giusto e lecito per quanto riguarda essere bravi nelle tecnologie, anche se spesso è un’arma a doppio taglio.

I pro e contro

Quando ci si ritrova a scrivere un tema, una lettera, una raccomandata, è inesorabile mettersi dinanzi a delle difficoltà perché si è abituati al correttore ortografico, parole puntate, errori grammaticali. Insomma, soprattutto per gli insegnanti negli ultimi anni è diventato davvero molto duro e importante cercare di lavorare proprio sul rinforzare anche quelle conoscenze che si apprendono in primis quando la lettura e la scrittura si rivelano essere le prime fonti di apprendimento nel contesto scolastico.

Ovviamente, ci sono tante altre app che vengono scaricate sullo smartphone e che spesso non sono utilizzate per chattare con amici o parenti, come ad esempio app per ascoltare musica, per fare ricerche, per utilizzare un iCloud e salvare i propri file, tante applicazioni che abbiamo sul cellulare che spesso possono anche appesantire la memoria e la batteria del nostro device.

Le app da eliminare

Non tutti sanno, però, che ci sono anche delle applicazioni che ci spiano. Purtroppo è vero, avete letto bene. Alcune applicazioni nascono proprio con quell’obiettivo di fregarci dati, privacy, sorvegliarci. Se non sapete a cosa ci stiamo riferendo, prendete carta e penna e segnate tutte quelle che vi elenchiamo a breve.

Stando a quanto riportato da spiare.com, le app da cancellare assolutamente sono: Spyware, mSpy, EyeZy, Cocospy e UMobix. Ditelo anche ai vostri amici e parenti in modo da evitare spiacevoli sorprese in futuro.