‘Qui hanno tutti i soldi’: ecco il paese più ricco del Lazio | Guadagni elevati e vita da urlo

Il Paese più ricco del Lazio è quello che non ti saresti mai aspettato, eppure qui i cittadini conducono una vita da nababbo.

Svelato finalmente il luogo della regione che supera la città eterna in quanto a denaro e a ricchezza: ecco come si chiama, dove si trova, e che cosa lo rende così ricco.

Si tratta di un posto speciale che si trova nel cuore della regione più amata del centro Italia: scopri dov’è che si trova la cittadina con gli abitanti più facoltosi e benestanti della zona.

Il Paese più ricco del Lazio non è Roma, e non nemmeno è Castel Gandolfo, che ospita la residenza estiva del Papa. Il suo nome viene dal criptoportico di un’antica villa romana, ed è proprio qui che le persone vivono nell’agio come i loro avi. Ecco qual è il comune più abbiente di tutto il territorio.

Il Paese più ricco del Lazio

Il Lazio è davvero pieno di bellezze di qualsiasi natura, dalla storia all’arte, dall’architettura ai laghi, dal mare ai colli, dalla cultura ai resti delle civiltà che ci hanno tramandato un’identità forte e conosciuta in tutto il mondo. Chiaramente è la capitale, Roma caput mundi, la città più conosciuta, popolare, apprezzata e visitata. Eppure, a quanto pare il luogo che raccoglie più ricchezza di tutta la regione è un altro.

I cittadini più facoltosi di tutto il Lazio vivono in un comune che ha letteralmente scalzato la città eterna nella classifica basata sulla distribuzione della ricchezza sul territorio locale. Qui il reddito medio pro-capite si attesta attorno ai 29.724 euro. Vediamo di quale posto si tratta, e che cosa lo rende così ricco.

Dove si trova e come arrivarci

Il report nazionale sulle dichiarazioni dei redditi dello scorso anno, basate sull’anno di imposta del 2022 e pubblicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha restituito un dato che ha lasciato tanti a bocca aperta, perché la città in questione batte la capitale del Lazio.

Si tratta di un posto magico, dal 2011 diventata ufficialmente la “Città del Libro”, un luogo che è reso speciale dalla presenza dell’abbazia di Grottaferrata dedicata a Santa Maria delle Grazie e risalente al 1004. Fu fondata da san Nilo da Rossano mezzo secolo prima dello scisma fra la Chiesa cattolica e la corrente ortodossa. La cittadina in questione è la bellissima Grottaferrata, il comune dei Castelli Romani. Se non l’avete mai visitata e avete voglia di vedere Grottaferrata, vi bastano 50 minuti d’auto da Roma oppure poco più di un’ora di treno.