Temptation Island, sapete qual è il ristorante della famiglia di Martina? Si trova a Roma ed è il preferito di Francesco Totti

Quando scoprirete qual è il locale della fidanzata di Temptation Island resterete senza parole: ecco da chi è frequentato.

Il ristorante di cui la protagonista del viaggio nei sentimenti ha parlato nella primissima puntata del programma in verità è famosissimo.

Un autentico tempio dei sapori che sorge in una cornice da sogno: ecco dove si trova, ma soprattutto chi va a cena nella trattoria della città eterna.

Martina ha spiegato a Temptation Island che il suo fidanzato è possessivo, ed è geloso anche dei clienti che incontra al locale, ma forse non sapete di quale ristorante si tratta.

Temptation Island, qual è il locale di famiglia di Martina

Se siete appassionati del programma dei tentatori e delle tentatrici condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5, allora di certo avrete già seguito con attenzione le prime puntate del cosiddetto Viaggio nei sentimenti. Stiamo parlando di Temptation Island, che anche quest’anno, stando allo share registrato, si è dimostrato un evento televisivo molto atteso da parte del pubblico.

A catturare l’attenzione del pubblico sono le nuove sette coppie che stanno mettendo alla prova la loro relazione, vivendo a distanza nel villaggio delle fidanzate e in quello dei fidanzati di Is Morus Relais. Tra le coppie di quest’anno ci sono Alessia e Lino, Jenny e Tony, Cristian e Ludovica, Siria e Matteo, Vittoria e Alex, Gaia e Luca, e Martina e Raul. Proprio su quest’ultima coppia protagonista dell’avventura di Temptation Island è saltato fuori un dettaglio che forse non conoscete ancora. Scopriamo di che cosa si tratta.

Il ristorante più amato dai Vip della capitale

Come forse saprete già, Martina ha un ristorante di famiglia, che è proprio il locale di cui ha parlato nel corso della prima puntata. La fidanzata di Temptation Island ha spiegato che il suo ragazzo è geloso dei clienti che incontra mentre è alla cassa del ristorante, e delle relazioni che può coltivare attraverso il suo lavoro. Forse però non sapete bene di che locale si tratta.

Il ristorante della famiglia di Martina di Temptation Island si trova nel cuore della capitale, nel quartiere della Vittoria, poco distante dalle rive del fiume Tevere, a Roma. Il locale della fidanzata di Raul si trova in via Monte Santo, ed è proprio il ristorante preferito dell’ex capitano Francesco Totti, del cantante che vinto il Festival di Sanremo nel 2019 e nel 2022, Mahmood, dello sportivo Mauro Icardi, del rapper di Napoli Geolier, e di tanti altri vip, cantanti e celebrities che vivono nella città eterna.