Rai, la conduttrice amatissima si è risvegliata nel modo più triste: le hanno portato via tutto | Mattinata passata dalla Polizia

RAI, il dramma della conduttrice

Una delle conduttrici italiane più amate di tutta la nazione, nelle scorse ore è stata vittima di un evento dai tratti drammatici. La presentatrice di cui parliamo è al timone di diversi programmi televisivi pomeridiani, e ha costruito un lungo percorso professionale, che le ha consentito di creare una carriera costellata di successi.

Lei ha esordito nel mondo dello spettacolo come concorrente degli concorsi di bellezza, quello però è stato solo il trampolino di lancio che le ha dato modo di farsi conoscere per i suoi mille talenti, televisivi e artistici, si tratta di uno dei volti femminili della RAI più gettonati dagli autori televisivi e dal pubblico. La conduttrice Rai in questione è di origine campana, e con la sua bellezza, il suo garbo, lo stile, il fascino e il carisma, riesce a intrattenere da tantissimo tempo i telespettatori italiani, che non mancano mai ai suoi appuntamenti con il piccolo schermo nostrano. Scopriamo di chi si tratta, e soprattutto che cos’è successo.

La denuncia al commissariato di polizia

Al centro del triste episodio del triste evento c’è la bellissima e talentuosa conduttrice Rai Caterina Balivo, che, come è stato riportato da Il Corriere, è stata vittima di un tremendo furto, che si è consumato mentre era in vacanza all’estero. La presentatrice, sconvolta e dispiaciuta sia per la perdita affettiva che per quella economica, si è presentata personalmente al commissariato di Villa Glori, e ha denunciato il furto. Agli agenti la conduttrice Rai ha spiegato la dinamica dell’illecito, raccontando che dal suo appartamento sono stati portati via gioielli preziosi, borse firmate, orologi di lusso, tra cui Rolex.

A quanto pare, i malviventi si sarebbero introdotti nell’appartamento di Caterina Balivo entrando dalla finestra del balcone al quarto piano. Dopo essere riusciti a entrare e bloccare la porta di ingresso, hanno portato via la refurtiva. Il tutto è accaduto nella zona del quartiere Parioli a Roma, dove si trova la sua residenza.