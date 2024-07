Francesca Chillemi, cosa c’è stato davvero con Can Yaman: l’ex compagno l’ha saputo così | “Che schifo”

Francesca Chillemi e Can Yaman sono ancora una volta protagonisti del gossip italiano. L’ex compagno dell’attrice ha sempre saputo cosa c’era tra loro.

Il primo incontro tra Francesca Chillemi e Can Yaman è avvenuto sul set della serie “Che Dio ci aiuti”. Successivamente, hanno lavorato insieme per “Viola come il mare”, una fiction di casa Mediaset campione di ascolti. La loro collaborazione è stata spesso accompagnata da voci di una presunta relazione, alimentate da vari magazine.

Tuttavia, in diverse occasioni, le due star hanno smentito il presunto flirt, parlando alla stampa della loro bellissima amicizia nata proprio sul set. Francesca Chillemi, all’epoca, era ancora sentimentalmente legata a Stefano Rosso, il padre della sua unica figlia.

Il gossip sulla relazione con Can Yaman, però, torna a essere oggetto di discussione proprio ora che Francesca Chillemi avrebbe voltato pagina con un nuovo compagno.

Recentemente, sono emerse rivelazioni che fanno luce sul presunto flirt con Can Yaman e sulla reazione dell’ex compagno della Chillemi, Stefano Rosso.

Cosa c’è stato davvero tra Francesca Chillemi e Can Yaman?

Questa domanda non ha ancora trovato una reale conferma. Francesca Chillemi e Can Yaman hanno sempre smentito il flirt, anche quando i magazine di gossip hanno pubblicato delle foto a sostegno del rumor. Nel frattempo, i due attori hanno continuato la loro collaborazione professionale, lavorando insieme anche per la seconda stagione di “Viola come il mare”, conclusa da poche settimane.

Non molto tempo fa, però, i magazine di cronaca rosa hanno confermato la fine della relazione tra Francesca Chillemi e Stefano Rosso, senza rivelare le motivazioni dell’addio ma, secondo quanto reso noto da un famoso esperto di gossip, l’addio potrebbe essere stato determinato da un’altra relazione per l’attrice. Si è parlato anche del nuovo amore dell’attrice. La protagonista di “Viola come il mare”, infatti, avrebbe ritrovato il sereno al fianco di Eugenio Grimaldi, un trentottenne napoletano ed Executive Manager del Grimaldi Group. Il tutto non finisce di certo qui.

“Lui sapeva tutto”

Dopo la diffusione della notizia riguardante la love story tra Francesca Chillemi ed Eugenio Grimaldi, è intervenuto sulla questione l’esperto di gossip Alessandro Rosica, attraverso la sua pagina Instagram “Investigatore Social”.

Nel post pubblicato nelle Instagram Stories, Alessandro Rosica ha rivelato: “Francesca (Chillemi) è caduta spesso in tentazioni, il suo ex (Rosso) sa tutto. Lui l’aveva perdonata con Can, ma non l’ha perdonata con quest’ultimo. Che schifo questo mondo. Non esiste l’amore o personaggio. Solo carne da macello, le loro vite sono povere e finte”.