Renzo Arbore, nonostante i tanti soldi ha comprato casa al mare proprio qui: niente a che vedere con la Sardegna

Renzo Arbore torna a far parlare di sé, in particolar modo l’artista ha deciso di realizzare un acquisto che sta facendo discutere il popolo del web… Ecco dove si trova la casa da sogno

Sono trascorsi diversi anni dal momento in cui è cominciata la carriera di Renzo Arbore, musicista che ha avuto modo di mettersi in gioco in varie occasioni insieme alla sua Orchestra Italiana, riscrivendo la storia dello swing italiano.

Nel corso degli anni l’artista ha lasciato senza parole il pubblico italiano mettendosi in gioco anche nel ruolo di conduttore, così come dimostrato dal successo ottenuto al fianco di Nino Frassica per lo show “Indietro Tutta!”. Il tutto non finisce di certo qui, perché negli anni non sono mancate collaborazioni importanti che gli hanno permesso di portare la sua musica in giro per il mondo.

Nella vita privata di Renzo Arbore, comunque sia, si conosce ben poco se non la bellissima storia d’amore avuta con Mara Venier negli anni ’90, ma i fan ancora oggi ricordano con grande affetto il bellissimo sentimento con l’attrice Mariangela Melato. La coppia ha vissuto il loro amore in due tempi differenti, e nel 2007 si erano nuovamente riavvicinati ma purtroppo l’attrice è venuta a mancare l’11 gennaio del 2013.

Renzo Arbore cambia vita e cambia casa…

Nonostante il successo, comunque sia, Renzo Arbore ha sempre cercato di vivere la propria vita lontano dai riflettori del gossip italiano, anche quando al suo fianco c’era l’amatissima Mara Venier con la quale ancora oggi conserva un bellissimo rapporto.

Secondo quanto reso noto dalla stampa italiana, comunque sia, sembrerebbe che l’artista recentemente abbia fatto un nuovo investimento per la sua abitazione a pochi passi dal mare, ma senza allontanarsi del tutto da Roma. La nuova casa di Arbore, quindi, si trova proprio sul lungomare di Ostia.

La nuova casa da sogno di Renzo Arbore, una vera oasi vicino al mare

A quanto pare in vista delle vacanze estive, Renzo Arbore avrebbe deciso di stabilire così la sua residenza nella bellissima casa che si trova sul lungomare di Ostia.

Dell’arredamento che caratterizza questa abitazione, comunque sia, si conosce ben poco, se non il fatto che questa abitazione rappresenta una vera e propria oasi privata in un comprensorio che si trova a pochi metri dagli arenili di Castelporziano e a pochi passi dalla tenuta del Presidente della Repubblica. Insomma, la location perfetta dove potersi concedere alcuni giorni di estremo relax lontani dalla città ma con davanti a sé un mare cristallino.