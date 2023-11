Regione Lazio, contributo energetico a favore delle imprese operanti nei Comuni del Cratere

“La firma della convenzione tra Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Lazio e LazioCrea, per il ‘Contributo energetico a favore delle imprese operanti nei comuni del cratere sismico’ è ufficiale. Dal 4 dicembre sul portale di LazioCrea sarà possibile caricare le richieste”. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Lo ha scritto in un post, l'assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi.

“Un passo importante, grazie agli uffici dell’Usr Lazio e Lazio Crea e all’attenzione dell’amministrazione Comunale di Amatrice e del sindaco Cortellesi, che con attenzione hanno seguito lo sviluppo dell’iter per garantire le risposte che molti imprenditori aspettavano da tempo”, ha spiegato l’assessore Rinaldi.

"Un'azione importante da parte dell'amministrazione Regionale e dagli uffici dell'assessorato, per la professionalità introdotta nel reperire le risorse necessarie per l'apertura dal bando. Infatti, ricordo che la scorsa amministrazione, dopo la proposta dell'ex sindaco Pirozzi aveva messo nel dimenticatoio i fondi per questo contributo importante. Sono piccoli gesti, per restare al fianco dei territori con azioni reali", ha concluso Manuela Rinaldi.

Comuni del “Cratere del sisma” del 2016 nel Lazio

Di seguito i Comuni dell'area del "Cratere del terremoto" ricadenti nel territorio della regione Lazio:

Accumoli (Ri); Amatrice (Ri); Antrodoco (Ri); Borbona (Ri); Borgo Velino (Ri); Cantalice (Ri); Castel Sant’Angelo (Ri); Cittaducale (Ri); Cittareale (Ri); Leonessa (Ri); Micigliano (Ri); Poggio Bustone (Ri) Posta (Ri); Rieti; Rivodutri (Ri).

