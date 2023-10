Regione Lazio: presentata oggi la strategia per internazionalizzare le PMI

È stata presentata questa mattina, presso la sala Tevere della Regione Lazio, la nuova strategia per l’internalizzazione delle PMI, dalla vicepresidente con delega delle attività produttive Roberta Angelilli. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Con la vicepresidente erano presenti l presidente delle Simest, Pasquale Salzano, il presidente della Camera del Commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti e Alessandra Pastorelli, Capo Ufficio Indirizzo e Vigilanza sull’ICE – DGSP – del Ministero degli Affari Esteri e della Coooperazione Internazionale.

5 Milioni a Fondo Perduto per le imprese

È stato presentato il bando “Voucher per l’internalizzazione delle PMI“, che stanzia 5 milioni a fondo perduto per le imprese che vorranno partecipare a Fiere nazionali e internazionali con uno spazio espositivo, con un contributo per singolo progetto da un minimo di 7.200 euro a n massimo di 50.000.

Il bando il aprirà il 9 novembre alle ore 12:00 e si chiuderà il 14 dicembre alle ore 18:00, e sarà gestito completamente on-line da Lazio Innova tramite la piattaforma GeCoWeb Plus, raggiungibile dai siti lazioinnova.it e lazioeuropa.it.

In Lazio l’export supera i 27 mld di euro

“Ci sono settori come la farmaceutica che vanno fortissimo, mentre le Pmi faticano un po’ di più. Per il 2023 abbiamo messo a terra una programmazione per l’internazionalizzazione”, ha spiegato Angelilli “Una strategia per avviare un’azione di sistema con tutti gli attori coinvolti, anche e soprattutto a livello istituzionale. Alle Pmi saranno forniti servizi avanzati in collaborazione con Maeci, Agenzia Ice e Simest”.

Una grande opportunità per PMI

Una grande opportunità nell’ambito della strategia presentata il bando “Voucher per l’internazionalizzazione delle PMI“, conferma Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio di Roma:”È importante non tanto per la Camera di commercio quanto per il sistema delle imprese del Lazio che sono 650mila e ultimamente hanno scoperto con particolare vigore l’internazionalizzazione”.

Una vera e propria task force per promuovere l’internalizzazione delle PMI e delle filiere produttive Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

“L’accordo che stiamo sottoscrivendo è l’avvio di una importante collaborazione tra SIMEST e Regione Lazio, di tratta di una e propria task force che promuoverà l’internalizzazione delle PMI e delle filiere produttive. Simest si impegnerà insieme alla Regione a valorizzare tutti i progetti e le attività che sosterranno la competitività del tessuto produttivo del Lazio, centrale per l’intero Made in Italy“, ha dichiarato Pasquale Salzano, Presidente Simest.

© Riproduzione riservata