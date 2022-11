Rieti, primi fiocchi di neve sul Monte Terminillo

Nella notte tra domenica 13 e lunedì 14 novembre è arrivata la prima nevicata sul Monte Terminillo. Nella nota stazione sciistica, in provincia di Rieti, vi sono caduti i primi fiocchi di neve dell’anno, dopo il repentino abbassamento delle temperature dovuto alla perturbazione che sta attraversando in queste ultime ore l’Italia centrale.

La prima nevicata

La vetta del Terminillo, circa a quota 2.217, questa notte è stata ricoperta da un velo bianco, sia nel versante laziale che su quello abruzzese. Il sito Meteo Lazio ha condiviso sul suo profilo Facebook i primi scatti del paesaggio imbiancato, offrendo uno scenario suggestivo. Questo è il momento più atteso dai residenti e dagli sciatori che aspettavano con ansia di poter tornare sulle tanto desiderate piste.

Maltempo nel Lazio

Sembra essere stata una nevicata non troppo abbondante ma che inizia a preparare l’ambiente al consueto appuntamento invernale con il Natale e con i vacanzieri che scelgono questa località come meta per trascorrere le festività. Ma questa nevicata sembra essere solo un preludio della forte ondata di maltempo attesa nei prossimi giorni nel Lazio, la quale porterà abbondanti nevicate anche nelle altre montagne intorno a Roma. Gli amanti dello sci, quindi, possono finalmente iniziare a progettare le loro vacanze.

