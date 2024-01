Partita agonisticamente dura, con scontri al limite del consentito, parte subito bene l’Atalanta che sblocca il risultato con Koopmeiners dopo otto minuti, la Roma non non accusa il colpo, e anzi comincia a macinare gioco, fino al calcio di rigore assegnato per fallo Karsdorp, e realizzato da Dybala. Ripresa tutt’altro che bella con tanto contatti fisici e poche occasioni da entrambe le parti. Nel finale espulso Mourinho per una reazione scomposta che gli costerà la squalifica nella prossima gara

Primo Tempo

La prima azione della partita è per la Roma al settimo minuto, con Dybala che serve Lukaku, prova il tiro il belga attento Carnesecchi. Un minuto dopo Miranchuk pennella un cross in area per Koopmeiners che stacca di testa, anticipando Karsdorp, e batte Rui Patricio, Atalanta in vantaggio. Al minuto 15 Holm scende sulla destra, cross che Llorente devia in calcio d’angolo.

Mancini ruba palla a centrocampo e serve Lukaku, che calcia ma trova un bravissimo Carnesecchi che respinge in angolo. Al 22′ tiro-cross di Dybala che viene deviato da Ederson che sfiora l’autogol. Un minuto dopo risponde l’Atalanta con De Ketelaere lanciato a rete si fa ipnotizzare da Rui Patricio. Al 34′ cross dalla destra della Roma, irrompe Bove che calcia, bravo ancora Carnesecchi a parare.

Su un azione confusa della squadra giallorossa, rimane atterra Karsdorp in area di rigore, che dopo aver calcia viene colpito da Ruggeri, dopo la revisione del VAR l'arbitro concede calcio di rigore. Sul dischetto va Dybala che spiazza Carnesecchi e sigla il gol dell'uno a uno. Nei minuti finali ci prova Holm ma il suo tiro viene respinto dalla difesa avversaria. Dopo sei minuti di recupero finisce il primo tempo sul risultato di uno a uno.

Secondo Tempo

Parte subito forte l’Atalanta che al 51′ dopo un batti e ribatti in area giallorossa, la palla arriva a Scalvini che al volo prova la botta, sfera che finisce alta. Dagli sviluppi di un calcio di punizione dalla tre quarti calciata da Pellegrini, la palla viene deviata da Holm verso la propria porta, bravo Carnesecchi a deviare in angolo.

Al 61′ grande giocata di Scamacca che serve Ederson in verticale, il centrocampista prova il tiro dal limite dell'area, pallone che finisce alto. Bella azione della Roma un minuto dopo, con Cristante che ha servito Pellegrini in area, sponda per Dybala che calcia, ancora bravo Carnesecchi a deviare in calcio d'angolo. Al minuto 75 ci prova Dybala al volo dal limite dell'area, palla che viene respinta dalla difesa dell'Atalanta.

Gran palla di Bove per Spinazzola al 79′, il laterale serve Lukaku al centro dell’area che calcia altissimo. Al minuto 82 Dybala serve ancora Lukaku, che appena entrato in area calcia, pallone deviato in angolo. Nel recupero l’unica emozione è il rosso a Mourinho per una reazione scomposta. Finisce uno a uno allo stadio Olimpico, una gara bella e costantemente sul filo.

Le Pagelle

Rui Patricio: 6

Bravo in un paio di occasioni, non può nulla sul gol dei bergamaschi

Kristensen: 6

Chiamato a giocare in un ruolo non suo, ci mette voglia e tanta abnegazione

Mancini: 6,5

Comanda la difesa in modo ineccepibile, bravo in anticipo sugli avanti avversari

Llorente: 6

Torna al suo ruolo di braccetto della difesa, e lo fa in modo egregio

Karsdorp: 5,5

Si fa beffare sul colpo di testa di Koopmeiners, poi si riscatta subendo il fallo che porta al rigore del pareggio

Bove: 6,5

Il solito moto perpetuo, bravo a contenere i centrocampisti avversari e anche a proporsi in avanti

Cristante: 6,5

Il tuttofare di Mourinho oggi è chiamato a fare il direttore d'orchestra, e lo fa come sempre senza sbavature

Pellegrini: 6

Buona partita del sette giallorosso, si fa vedere spesso in avanti, ma in alcune occasioni sbaglia qualche appoggio di troppo

Zalewski: 5

Timido, viene sovrastato da Holm, anche in avanti si fa vedere poco

Dybala: 7

Il vero mattatore della Roma, fa l'assistman, il battitore libero e torna anche dietro in copertura, sigla meritatamente il rigore del pareggio

Lukaku: 6,5

Da solo tiene in ansia tutta la retroguardia avversaria, impreciso in un paio di buone occasioni

Hujsen (46′): 6

Buon esordio per il classe 2005, buona personalità bravo nell’anticipo

Spinazzola (65′): 6

Si propone bene sulla fascia sinistra, qualche sprint ma non riesce ad essere pericoloso

Celik (65′): 6

Entra in un momento della partita in cui la sua squadra spinge per trovare il vantaggio, e lui cerca di dare una mano

Paredes (72′): 6

Si piazza davanti alla difesa, fa da scudo alla difesa e fa ripartire le azioni della Roma

El Shaarawy (84′): S.V.

Foto: Profilo Facebook AS Roma

© Riproduzione riservata