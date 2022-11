Roma, 14enne accoltellato da uno spacciatore: si cerca l’aggressore

Un 14enne è rimasto ferito, nel pomeriggio del 9 novembre, da una coltellata inferta da un uomo in via dell’Archeologia a Roma. La vicenda è accaduta poco dopo le 17 ed è stata ricostruita dagli agenti del commissariato Casilino intervenuti, dal giovane ferito e da un 16enne suo amico.

I due erano in prossimità di un parco quando, secondo la loro versione, sono stati avvicinati da un maggiorenne definito da loro uno spacciatore che, per cause ancora al vaglio degli investigatori, ha estratto un coltello ferendo il minorenne.

Il ragazzo è stato portato in ospedale ma non è in pericolo di vita. I poliziotti stanno cercando riscontri sul racconto fornito dai ragazzi, e il presunto aggressore.

Dopo la pandemia, a Roma calano i reati, a livello generale, ma aumentano invece alcuni specifici reati violenti come i delitti informatici, gli incendi e appunto le aggressioni. Questo secondo le statistiche sulla criminalità del primo semestre 2022, estratte dalla banca dati interforze dal dipartimento di Pubblica Sicurezza del ministero dell’Interno per il Sole 24 Ore.

