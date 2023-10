Roma 2-0 Frosinone, Mou ritrova i tre punti: in gol Lukaku e Pellegrini

Con una partita attenta e concreta, la Roma ritrova i tre punti, dopo il pareggio con il Torino e la debacle contro il Genoa. Buona la prova del Frosinone che però è risultato sterile in avanti,e disattento in occasioni dei due gol giallorossi. Di Lukaku nel primo tempo Pellegrini nella ripresa i gol dei ragazzi di Mourinho entrambe le reti su assist di un sontuoso Paulo Dybala. Con questi tre punti la Roma ale a 8 punti in classifica a solo una lunghezza dagli uomini di Di Francesco. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Primo Tempo

Parte bene la Roma che al 5′ minuto fa girare la palla da destra a sinistra, Dybala serve Spinazzola che pesca Lukaku al centro dell’area, risolve calcio d’angolo la difesa del Frosinone. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo all’8′ minuto, buona uscita di Turati che sfiora e toglie la palla dalla disponibilità di Spinazzola. Bellissima azione del Frosinone, al minuto 11, sulla sinistra, con Baez che serve Marchizza in area di rigore spostato sulla sinistra, pallone al centro, Cristante libera in calcio d’angolo. Al 18′ grande lancio di Soulè per Cuni, che salta Rui Patricio in uscita ma spedisce la sfera al lato. La sbocca la Roma con Lukaku, che al 22′ servito da Dybala, all’altezza del dischetto del rigore, con una gran finta si libera e fulmina Turati.

Sfiora il pareggio il Frosinone al 26′ ancora sull’asse Soulè-Cuni, ma ancora una volta il tiro dell’11 dei ciociari finisce fuori. Alla mezz’ora Pellegrini recupera palla a centrocampo, serve Lukaku che, appena dentro l’area tira, attento Turati a respingere. Si vede ancora il Frosinone al 33′ con Baez che vince il contrato con Karsdorp, calcia ma Rui Patricio devia in angolo. Al 40′ ci prova Mazzitelli da lontanissimo, sfera che finisce fuori. Finisce il primo tempo dopo due minuti di recupero con i giallorossi avanti 1-0.

Secondo Tempo

La prima occasione della ripresa arriva al 53′, buona discesa sulla destra di Oyono, che arriva sul fondo, cross ma la difesa della Roma libera l”area. Al minuto 57 grande azione di Dybala che entra in area e all’altezza dell’area piccola, spostato sulla sinistra, mette al centro il pallone, bravo Monterisi a mettere in calcio d’angolo. Ancora la Roma si fa pericolosa al 59′ con Dybala che serve Bove in area,il centrocampista si gira, tira, ma ancora Turati respinge. Al 63′ Dybala serve Pellegrini al limite dell’area, il capitano giallorosso prova il destro, pallone che finisce alto. Gran palla di Soulè sulla destra per l’inserimento di Mazzitelli, cross basso che attraversa tutta l’area di rigore senza che nessuno ribadisca la palla in rete.

Al minuto 81 Lukaku vede l”inserimento di Pellegrini, il cui tiro viene respinto dalla difesa ciociara. Raddoppia la Roma all’83’ con Pellegrini, che si inserisce bene su un calcio di punizione battuta da Dybala dalla trequarti, e batte Turati. Negli otto minuti di recupero non succede praticamente più niente, la Roma ritrova i tre punti vincendo 2-0 contro un buon Frosinone.

Pagelle Roma

Rui Patricio: 6

Il Frosinone lo preoccupa poco, ma quando viene chiamato in causa risponde sempre presente

Mancini: 6

Soffre Baez, lotta con la solita cattiveria agonistica, molto meglio nel secondo tempo

Cristante: 6

In un ruolo non suo, soffre un po’ le incursioni di Cuni, si salva di esperienza

Ndicka: 5

Dalla sua parte si muove il calciatore più pericoloso del Frosinone che è Soulè, lo soffre tantissimo

Karsdorp: 6

Si fa beffare su qualche incursione di Marchizza, spinge bene in fase offensiva

Kristensen (70′):

Pellegrini: 6,5

Si muove tanto per liberarsi dai centrocampisti avversari e cercare di innescare li avanti giallorossi, quando sta per essere sostituito segna il gol della sicurezza

Aouar (85′): s.v.

Paredes: 6

Si piazza davanti alla difesa e lotta con Mazzitelli in un duello senza esclusione di colpi

Bove: 5

Disordinato, soffre l’aggressività dei centrocampisti ciociari, sbaglia molto in fase di costruzione Spinazzola: 6 Buon primo tempo, cala nella ripresa, soffre gli inserimenti di Mazzitelli nella ripresa Dybala: 6,5 La solita partita di qualità impreziosita dall’assist al bacio che mette Lukaku davanti al portiere nell’azione del primo gol, poi batte la punizione che Pellegrini scaraventa nella rete avversaria Azmoun (91′):

Lukaku: 7

È il vero trascinatore della squadra, combatte con i centrali avversari, e quando gli capita la palla buona, si inventa un gol di fondamentale importanza

Pagelle Frosinone

Turati: 6,5

La solita garanzia tra i pali, non può nulla sul gol di Lukaku

Okoli: 5,5

Lukaku è un cliente scomodo ma lui lotta con buon piglio, si fa beffare con una finta nell’azione del gol

Romagnoli: 6

La sua partita dura soltanto 19 minuti, a fino a quando rimane in campo guida benissimo la difesa, esce per infortunio

Brescianini (19′): 6

Entra bene in campo, ci mette come sempre una buona dose di corsa e forza, anche con buona qualità

Monterisi: 5,5

Come Okoli si fa attrarre dalla finta di Lukaku nell’azione dell’1-0, per il resto non una buona prova

Oyono: 5,5

Sulla fascia ha un cliente scomodo come Spinazzola, lui ci prova e a volte riesce a essere pericoloso in zona offensiva

Mazzitelli: 6

Buona prova del capitano, ci mette tanta fisicità, ma anche molta qualità

Bourabia (85′): s.v.

Barrenechea: 5,5

Partita ordinata, non ha mai un guizzo importante, da lui ci si aspetta qualcosa di più, copre bene in fase difensiva

Ibrahimovic (86′): s.v.

Marchizza: 5,5

Buona partita in contrapposizione con Karsdorp, molto impreciso nel momento in cui arriva sul fondo e deve servire i compagni in area

Soulè: 6,5

Il pericolo numero 1 per la difesa della Roma, dai suoi piedi due grandissimi assist che Cuni non valorizza a dovere

Cuni: 5

Nel primo tempo si trova due volte solo davanti a Rui Patricio ma in entrambe le occasioni tira fuori, partita di buona applicazione

Cheddira (62′): 5

Entra sull’1-0 ma non risulta mai pericoloso per la difesa giallorossa

Baez: 6

Tiene in continua apprensione Mancini, anche essendo più piccolo fisicamente del difensore avversario ci mette tutto il suo agonismo

Caso (62′): 5

Ci prova con il solito moto perpetuo ma non riesce ad avere lo spunto giusto

Foto: Profilo Facebook AS Roma

© Riproduzione riservata