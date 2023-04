Roma, Alfonsi: “La città non è in emergenza rifiuti, i cittadini sono contenti”

“La città non è in emergenza rifiuti”. Lo ha detto l’Assessora ai Rifiuti di Roma, Sabrina Alfonsi durante la seduta straordinaria dell’Assemblea Capitolina dedicata ad Ama. “Il Tmb di Rocca Cencia, in una condizione di emergenza, non avremmo mai potuto chiuderlo, anche se le opposizioni non vogliono riconoscerlo. La cittadinanza è contenta e consiglierei a qualche esponente dell’opposizione di riconoscerlo”, ha aggiunto Alfonsi.

“Onestà intellettuale vuole dire riconoscere il miglioramento avvenuto nella città, come ci viene riconosciuto dai cittadini. Perché quando siamo arrivati a governare Roma c’erano 2 mila tonnellate di rifiuti a terra. Già questo è un indicatore di miglioramento. La differenziata è aumentata già di più di un punto percentuale rispetto a quello che abbiamo trovato”, ha concluso l’Assessora all’Ambiente di Roma Capitale. (Mtr/Dire)

