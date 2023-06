Roma, Ama assume 100 addetti a spazzamento e raccolta rifiuti

L’Azienda Ama Roma ha pubblicato sul suo sito il bando di concorso per l’assunzione di 100 apprendisti addetti spazzamento e raccolta rifiuti con l’ausilio di veicoli. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Ama è una società in house che gestisce per conto di Roma Capitale, la raccolta, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l’espletamento dei servizi cimiteriali e la nettezza urbana nel territorio di Roma.

L’Azienda ha avviato una selezione pubblica per titoli che prevede la formazione di una graduatoria per assumere 100 risorse under 30 con contratto di apprendistato professionalizzante finalizzato al rilascio di qualifica. Il titolo di studio per accedere alla procedura selettiva è il diploma.

L’orario di lavoro previsto, è di 38 ore settimanali distribuite su 6 giorni lavorativi e su turni diurni e notturni, collocati indifferentemente in ciascun giorno della settimana ricomprendendo, pertanto, la domenica.

Per candidarsi c’è tempo fino al 13 luglio 2023.

Gli interessati a partecipare alla procedura selettiva sono invitati a leggere l’AVVISO (Pdf 599 KB) di selezione indetto da AMA Roma Spa. Non si tratta di un concorso pubblico ma di una selezione pubblica per titoli (non sono previste prove d’esame).

La selezione è volta a costituire una graduatoria per reclutare 100 apprendisti addetti alle attività di spazzamento con l’ausilio di veicoli, raccolta e tutela del territorio – livello 2B.

La graduatoria resterà in vigore fino al 30 settembre 2023 e sarà utile anche per ulteriori coperture di eventuali posti vacanti che si venissero a creare con profili analoghi o fungibili a quelli in oggetto o che richiedono requisiti similari e parificabili, con contratto di apprendistato professionalizzante.

Questi inserimenti di personale rientrano nel piano di 1000 assunzioni Ama Roma previste entro il 2025.

Mansioni dell’addetto a spazzamento e raccolta

Il profilo professionale ricercato, cioè l’addetto spazzamento (spazzino) e raccolta rifiuti con l’ausilio di veicoli, si occupa principalmente delle seguenti mansioni:

compiti di spazzamento manuale e attività accessorie (come, ad esempio: vuotatura cestini, raccolta foglie ecc.); raccolta manuale, anche con modalità porta a porta e/o con raccolta meccanizzata al servizio di autocompattatori e/o spazzatrici; attività di spazzamento e/o raccolta con l’ausilio di veicoli;

utilizzo di strumenti tecnologici come palmari;

possibile attività di informazione alla cittadinanza sul corretto conferimento dei rifiuti, anche a persone che non parlano l’italiano.

Requisiti Generali

Possono partecipare al concorso AMA Roma 2023 quanti sono in possesso dei requisiti sotto elencati:

cittadinanza italiana o o di altro Stato membro dell’Unione Europea o di altre categorie indicate nell’avviso;

godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;

per i cittadini italiani: iscrizione nelle liste elettorali di un Comune italiano;

non avere riportato condanne penali passate in giudicato che incidono sulla moralità professionale, non essere sottoposti a misure cautelari personali, non essere in stato di interdizione e/o inabilitazione, non essere sottoposti a procedimento di amministrazione di sostegno, non essere oggetto e/o avere in corso provvedimenti di prevenzione o di sicurezza;

inesistenza di provvedimenti di licenziamento per persistente insufficiente rendimento ed inesistenza di provvedimenti conseguenti all’accertamento che l’impiego sia stato ottenuto mediante mezzi fraudolenti o documenti falsi;

assenza di situazioni di conflitto di interessi con l’Azienda o con i suoi Soci, in particolare, versano in una situazione di conflitto di interessi coloro che:

– hanno relazioni di coniugio, parentela o affinità entro il terzo grado con gli organi di governo dell'Azienda;



– hanno relazioni di coniugio, parentela o affinità entro il terzo grado con gli organi di governo dell’Azienda; disponibilità a ricoprire il posto di lavoro oggetto della presente selezione nei tempi ragionevolmente più brevi e comunque non oltre un mese dalla data di identificazione del candidato selezionato;

idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale.

Requisiti specifici

A quanto sopra si aggiungono i seguenti requisiti specifici:

età compresa tra i 18 e i 29 anni e 364 giorni;

patente di guida di tipo “B”, in corso di validità;

diploma quinquennale di scuola secondaria superiore o equipollente;

assenza di precedenti esperienze lavorative o rapporti di apprendistato nella stessa qualifica / inquadramento contrattuale oggetto dell’avviso.

Titoli preferenziali, punteggi

I seguenti titoli sono oggetto di qualificazioni preferenziali:

– Patente di guida di tipo C (15 punti);

– Patente di guida di tipo C+CQC (30 punti);

– Carta di Qualificazione del Conducente (CQC);

– Certificazione ECDL (5 punti);

– Conoscenza della lingua inglese con qualificazione CEFR (5 punti);

– Residenza nel Comune di Roma/Provincia/Regione Lazio (da 1 a 3 punti).

Valutazione dei titoli

Il punteggio massimo relativo all’accertamento dei titoli è di 43 punti (che verranno attribuiti automaticamente dalla piattaforma e accertati e verificati in fase di assunzione).

In caso di parità di punteggio verrà data priorità ai candidati con maggiore anzianità anagrafica.

Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione al bando AMA Roma 2023 dovrà essere compilata per via telematica.

Il termine per l’invio delle candidature è stabilito al 13 luglio 2023 ore 15:00. Alla domanda occorrerà allegare i documenti richiesti.

Dettagli concorso sul sito di Ama

Il bando è stato pubblicato sul sito di AMA Roma nella sezione “Ama Roma lavora con noi” tra le procedure selettive aperte. Le successive comunicazioni e aggiornamenti inerenti il concorso AMA Roma 2023 saranno effettuate attraverso la stessa sezione web.

