Roma, donna colpita da pugno mentre cammina in strada. È paura knock out game

di Redazione

Ancora un caso di sospetto knock out game. A Roma una donna è stata colpita in viso da un pugno mentre era in strada, per ora senza nessun movente

A Roma, una donna è stata colpita da un pugno in faccia mentre percorreva il tratto di strada dal supermercato a casa. Secondo le testimonianze la vittima era in strada, nel quartiere Appio Claudio, quando un ragazzo l'ha avvicinata e colpita in pieno viso con un pugno. Il colpo, improvviso e molto forte l'ha fatta cadere. La caduta non ha prodotto conseguenze gravi ma la donna ha riportato un occhio tumefatto, quello colpito dall'aggressore. L'uomo si è poi allontanato come se nulla fosse lasciando la vittima in terra. La donna è stata prontamente soccorsa dai passanti che si sono trovati loro malgrado testimoni della violenza gratuita. Secondo gli agenti che indagano sul caso non ci sono moventi particolari. Per questo il timore che è che si possa trattare di quello che negli Stati Uniti è stato ribattezzato "knock-out game" ovvero il "gioco" del colpo da k.o. da sferrare a passanti ignari e per nulla in guardia. L'ultimo caso in Italia risale a pochi giorni fa, il 21 gennaio scorso a Genova un autista è stato colpito senza movente anch'egli in pieno volto. La vittima, un autista del Gtt (Gruppo torinese trasporti) è finito al pronto soccorso per le ferite riportate. Se fosse veramente il gioco che arriva dagli stati uniti, sarebbe probabile che oltre all'aggressore, nei paraggi si possa trovare un complice intento a filmare le aggressioni. Knock out game, cosa è accaduto a Genova Denis Chiummento raccontando a La Stampa la vicenda che l'ha visto, suo malgrado, protagonista ricorda: "Stavo prendendo un caffè in un bar durante la pausa dal servizio". "All'improvviso si è avvicinato un ragazzo che mi ha chiesto se fossi l'autista dell'autobus linea 2. Quando gli ho detto di sì mi ha sferrato un pugno in faccia, facendomi cadere. E poi è fuggito"

