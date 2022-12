Roma, estorcevano denaro alle guide turistiche al Colosseo: ai domiciliari due uomini

La polizia ha posto ai domiciliari due fratelli, un 22enne e un 38enne, accusati di estorsione e lesioni in concorso nei confronti di alcune guide turistiche in zona Colosseo nella Capitale.

Arrestati due fratelli per estorsioni e lesioni

I due fratelli sono stati denunciati e arrestati per aver aggredito ed estorto denaro a delle guide turistiche. Secondo le indagini i due si sarebbero spacciati per supervisori di alcune attività di intermediazione nella zona. In alcuni casi è emerso anche che è stato fatto ricorso a violenza fisica.

Inoltre, durante i numerosi controlli antiabusivismo effettuati nella zona archeologica dalle Forze dell’Ordine i fratelli mostravano un atteggiamento quasi provocatorio nei confronti degli ufficiali e più volte si sono rifiutati di pagare le multe.

Successivamente gli agenti del commissariato di Celio, a seguito di alcuni approfondimenti di indagine coordinati con la Procura della Repubblica di Roma, hanno provveduto poi ad applicare la misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Giudice per le indagini Preliminari presso il Tribunale di Roma.

