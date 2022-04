Roma. Funerali Leonardo Lamma, una folla commossa per l’ultimo saluto al 19enne

Amici, parenti e compagni di scuola si sono uniti in un abbraccio collettivo per l’ultimo saluto a Leonardo Lamma, il ragazzo di 19 anni morto per un incidente stradale su Corso Francia. Ai funerali, che si sono tenuti oggi nella chiesa Gran Madre di Dio a Ponte Milvio, la frase che risuona fra la folla è sempre la stessa: “È stata una tragedia”. Funerali di Leonardo Lamma a Ponte Milvio, Roma

Cercasi testimoni presenti a Corso Francia



Una tragedia su cui Stefano e Paola, i genitori di Leonardo, vogliono fare chiarezza e anche per questo hanno fatto un appello per cercare dei testimoni presenti quel pomeriggio di corso Francia. Secondo le prime ricostruzioni il ragazzo avrebbe perso il controllo della moto per poi impattare contro il guardrail che divide le carreggiate.

Omicidio stradale contro ignoti

I genitori imputano la perdita di controllo del mezzo alla mancata manutenzione del manto stradale che proprio la notte dell’incidente è stato “rattoppato“. La Procura di Roma ha disposto una consulenza tecnica per ricostruire la dinamica dell’incidente e per capire in che stato fosse il manto stradale giovedì 7 aprile. I magistrati hanno avviato un procedimento per omicidio stradale, al momento contro ignoti.

