Roma, gruppo rapisce un ragazzo in un locale a Ponte Milvio: avviate le indagini

Un gruppo di sei o sette persone, verso le 2:30 di questa mattina, ha fatto irruzione in un locale della Capitale e ha rapito un ragazzo di 20 anni.

Il rapimento

Il giovane si trovava con alcuni amici nel locale Moku in via Tor di Quinto, quando il gruppo si è avvicinato costringendolo con la forza a salire in auto.

Le indagini sono state affidate alla Procura antimafia, ma la Polizia del commissariato di Ponte Milvio è subito intervenuta e ha ascoltato i testimoni presenti al momento del rapimento, le ricerche sono ancora in corso. Il telefono, che al momento risulta spento, registra il ristorante come ultima posizione.

Le indagini

Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe figlio di un noto spacciatore di San Basilio, che però opera in zona. Da quanto si apprende, il rapimento sarebbe avvenuto per un regolamento di conti, legato a vicende di droga e racket nelle occupazioni delle case popolari. Infatti il padre del ragazzo, lo scorso maggio, era stato vittima di un agguato nel quartiere Tiburtino di Roma, nel quale era rimasto ferito alla gamba.

