Roma, ha travolto e ucciso 13enne nella zona di Finocchio: 20enne si costituisce responsabile

Un ragazzo di 20 anni si è costituito ai Carabinieri di Frascati. Nella notte tra sabato 16 e domenica 17 settembre ha investito e ucciso un 13enne sulla via Casilina, a Roma. Il giovane era stato denunciato a piede libero dopo che con la sua auto aveva travolto il 13enne che, sembra, stava per attraversare la strada con i genitori nella zona di borgata Finocchio. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Auto trovata tra Colonna e Zagarolo

L’adolescente è stato travolto e sbalzato per diversi metri sull’asfalto. La vettura non si è fermata e più tardi la Polizia di Roma Capitale l’ha trovata tra Colonna e Zagarolo. I rilievi e gli accertamenti del caso sono ancora in corso. (Adnkronos) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata