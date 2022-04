Roma, incidente sulla Pontina: morta una donna investita da una Jeep

Come riportato da SkyTg24, questa mattina, una donna ha perso la vita dopo essere stata investita da un’auto. L’incidente è avvenuto in zona Eur Spinaceto, tra via di Vallerano e via Pontina, ma sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente. Polizia Locale

Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Locale, con un tratto dell’arteria che collega Roma a Latina che è stata momentaneamente chiusa, per permettere i rilievi. La vittima, tra i 45 e i 50 anni, era sprovvista di documenti ed è morta sul colpo. Alla guida della Jeep Renegade un uomo di 47 anni.

© Riproduzione riservata