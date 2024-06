Roma, la Polizia arresta un 69enne accusato di aver molestato una bambina di 11 anni

La Polizia di Stato ha arrestato un 69enne romano per violenza sessuale aggravata su una bambina di 11 anni. Gli agenti della Sezione Volanti della Questura di Roma e del Commissariato Casilino hanno tratto in arresto l’uomo, accusato di avere molestato la bambina in via Torraccio di Torrenova, in una zona periferica a sud – est di Roma.

I fatti

La bambina, accompagnata dal suo cagnolino, stava passeggiando in zona quando l’uomo, con la scusa di chiedere come si chiamasse il cagnolino e che scuola frequentasse, ha iniziato a palpeggiarla. La piccola impaurita, ha iniziato ad agitarsi e ha allertato la madre telefonicamente, la quale giunta insieme al compagno, ha bloccato il malintenzionato e ha denunciato l’accaduto al Commissariato Casilino.

Indagini e arresto

Gli agenti hanno accertato che l’uomo aveva anche abbracciato la bambina con forza e hanno rinvenuto indosso a lui due coltellini, rispettivamente di 6 e 18 cm di lunghezza, che hanno sequestrato. L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto su richiesta della locale Procura della Repubblica.

La comunità locale del quartiere romano di Torre Angela ha reagito con shock e preoccupazione all’arresto dell’uomo accusato di violenza sessuale aggravata. Gli abitanti della zona periferica a sud – est di Roma hanno espresso solidarietà con la vittima e hanno chiesto giustizia per il reato commesso.

L’uomo arrestato è da ritenere presunto innocente, in considerazione dell’attuale fase del procedimento, ovvero quella delle indagini preliminari, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile. La Polizia di Stato ha agito rapidamente per proteggere la bambina e garantire la sicurezza pubblica.