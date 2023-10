Torna l’attesa e imperdibile Millenium Expo Mostra Scambio edizione di Ottobre 2023. La manifestazione, giunta alla 37esima edizione, si svolge il 7 e l’8 ottobre 2023 presso l’Ippodromo delle Capannelle, a Roma. L’evento è interamente dedicato al settore motoristico d’epoca con la presenza di numerosi e prestigiosi espositori provenienti da tutto il territorio nazionale.

Una proposta di intrattenimento che merita di essere vissuta dal vivo, la più grande mostra scambio d'auto storiche del Centro – Sud, da oltre 20 anni senza interruzione.

Oltre alla presenza dei più importanti e prestigiosi Club, associazioni e collezionisti privati che esporranno auto, moto e veicoli d’epoca è presente una vasta area, con spazi esterni e coperti, con un’ampia esposizione di ricambi ed accessori nuovi ed usati originali d’epoca.

“Team Drivers”, Associazione Volontariato

“Team Drivers”, l’Associazione di Volontariato Auto e Moto Storiche di Roma aderisce all’evento “Millennium Expo”.

L’Associazione opera nel territorio del 7° Municipio, in località “La Rustica“.

Obiettivi dell’Associazione

“Nasciamo sicuramente dietro una passione che alberga in noi, verso i veicoli storici (auto e moto con più di 20 anni), ma pensiamo che questo sia anche un modo per intervenire su un territorio rimasto ‘Borgata’ o per meglio dire Periferia.

Questo territorio è privo di curiosità e attrattive culturali, ma soprattutto sociali che condizionano la vita quotidiana con un quadro urbanistico desolante. Il cittadino lo adopera solo come ‘dormitorio‘ lontano dal Centro della Città e dal cuore del nostro Municipio. Millennium Expo 2023

Veicoli storici, “mezzi” per fare solidarietà

In questo contesto la nostra Associazione vuole cercare, con interventi mirati, di andare ad incidere su un anello debole che subisce in modo devastante lo stato di questo territorio: i ragazzi di età fra i 14 e i 18 anni. Giovani esposti ai rischi della strada, della droga, dell’abbandono della scuola. Un percorso che segna profondamente la vita di questi ragazzi.

Lo stile della nostra Associazione è quello di aver fortemente voluto modificare la qualità dei nostri ‘Eventi’. Non più ostentazione di possesso di auto importanti, ma semplicemente ‘mezzi’ che realizzano operazioni di solidarietà verso persone che soffrono il disagio, il bisogno”.

"Team Drivers" ha attivato una rete di Servizi per auto e moto che vanno dai servizi di carattere amministrativo (pratiche di storicità ASI e FMI) a convenzioni Assicurative che agevolano i soci. La sede operativa di "Team Drivers" è in via Filiberto Petiti 32-34, Roma.

Come raggiungere Millennium Expo 2023

L’Ippodromo delle Capannelle è facilmente raggiungibile in auto arrivando dal Grande Raccordo Anulare prendere l’uscita 23 “Appio San Giovanni” Via Appia Nuova, direzione Roma. In Metro A fino alla fermata di Cinecittà e autobus di linea n° 654 direzione Via delle Capannelle. Metro A fino Stazione Colli Albani e autobus n° 664. In Treno con Servizio Metropolitano FL4 (Roma- Ciampino – Frascati/Velletri/Albano), dalla stazione Termini.

