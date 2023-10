Pet Carpet Film Festival Animali e ambiente, 6 e 7 ottobre 2023

La rassegna cinematografica internazionale con tanti protagonisti e ospiti per una finale solidale arriva all’edizione numero 6. Storie di uomini e animali, rispetto per l’ambiente e il mondo che ci circonda. Torna il Pet Carpet Film Festival, con i suoi racconti che commuovono e hanno commosso, il mondo. Legami indissolubili, gesti del cuore e atti eroici per la sesta edizione della rassegna cinematografica internazionale, ideata dalla giornalista Federica Rinaudo che cura anche la direzione artistica.

Beppe Convertini con il suo gatto

Le storie degli eroi a quattrozampe con il Pet Carpet Film Festival

Quest’anno si terrà il 6 e 7 ottobre alla Casa del Cinema di Roma a Villa Borghese, nella sala Cinecittà.

Centinaia i corti cinematografici arrivati alla kermesse, patrocinata da Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Croce Rossa Italiana, Fnovi, Anmvi e con la collaborazione di Anas (Gruppo Fs Italiane), che ha selezionato i mini film finalisti.

Un festival speciale nato per raccontare l’impegno dei volontari di numerose associazioni, le difficoltà quotidiane dei pet meno fortunati, le storie degli eroi a quattrozampe.

Eroi protagonisti nelle operazioni di soccorso e tutti gli sforzi che permettono spesso un importante lieto fine per la tutela dell’ambiente e delle sue creature.

Federica Rinaudo con Cinzia Leone

Un premio alle scuole e ai laboratori

Tra le novità di questa edizione, la cui regia è affidata a Pietro Romano, un premio alle scuole e ai laboratori a tema portati avanti con l’entusiasmo di studenti e insegnanti.

Ad affiancare sul palco la direttrice artistica nella conduzione, divisi nelle due serate, Beppe Convertini e Cinzia Leone, che condividono entrambi la vita con amici a 4 zampe.

Presidente di giuria Enzo Salvi, da sempre amico del Pet Carpet, premio “Una vita a quattro zampe” a Garrison Rochelle. Tra i vari appuntamenti del festival, realizzato grazie alla collaborazione delle realtà leader Pet Store Conad e Vitakraft.

L’omaggio a Cicci, tra i cani più anziani del mondo scomparso recentemente, la presenza delle unità cinofile di Polizia e Carabinieri e tante altre emozionanti sorprese a due e quattro zampe, con le ali e con la coda.

Accesso al gala gratuito, ma solo su prenotazione, a condizione che si arrivi all'ingresso con scorte di alimenti, medicinali, accessori da devolvere ai volontari delle associazioni. A quelle associazioni che si occupano degli animali meno fortunati e in cerca di una famiglia, individuate ogni anno grazie ad un attento lavoro di monitoraggio e ricerca.

Prenotazioni: fino a esaurimento posti

Foto Adriano Di Benedetto

