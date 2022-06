Roma, nascondeva l’eroina nell’insalata: arrestata donna

Come riportato dall’agenzia Nova, i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca, hanno arrestato quattro persone gravemente indiziate di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Durante un servizio, i militari hanno arrestato una 46enne romana, con precedenti.

Carabinieri

La donna, alla vista dei carabinieri, è salita sull’autobus 20 Express. Scesa in prossimità del civico 241 di via dell’Archeologia, i militari hanno trovato 3 involucri che contenevano all’interno 305 grammi di eroina. La perquisizione presso la sua abitazione, ha inoltre permesso di rinvenire altri 2 involucri, 5 panetti di hashish (445 grammi), una bustina con dentro 5 grammi di marijuana, una bottiglietta con 40 ml di metadone e un bilancino di precisione.

Nascondeva eroina nell’insalata: arrestata donna a Tor Bella Monaca

Anche un 42enne romano è stato arrestato dai Carabinieri in via dell’Archeologia. L’uomo è stato trovato, infatti, in possesso di 74 dosi di cocaina di circa 80 grammi. Successivamente, i militari hanno arrestato anche un 20enne romano, sorpreso con 10 dosi di cocaina (11,5 grammi) e 270 euro in contanti. In via Aragona è stato invece arrestato un 19enne, romano, a cui i Carabinieri hanno sequestrato 12 grammi di hashish, una dose di cocaina, altri due frammenti di hashish e un po’ di marijuana. Gli arresti sono stati tutti convalidati presso le aule di piazzale Clodio.