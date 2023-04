Roma, oltraggio al cimitero Verano: urne aperte con ossa a vista

“Urne aperte con ossa visibili a chiunque passi, lapidi spaccate nella zona del ‘Bassopiano’, rubinetti rotti e perdite annose. Altrove pozzanghere d’acqua stagnante che si alternano a perdite talmente gravi da formare ruscelletti che scivolano tra le tombe fino alla strada. Ecco il cimitero Verano, dopo decine di denunce, proteste e appelli.

Degrado senza fine, nonostante le denunce, gli appelli

I video choc dei cittadini, che la Lega ha raccolto numerosi insieme a centinaia di lamentele, testimoniano la realtà sulla quale chiederemo anche alla magistratura di fare piena luce. Reti ‘pollaio’, marmi rotti, nastri e cumuli di terra, pericolo per i visitatori e infiltrazioni nelle sepolture non sono ulteriormente tollerabili.

Consiglio straordinario sui cimiteri abbandonati

Ama e il Campidoglio sono chiamati alle proprie responsabilità, e nel corso del consiglio straordinario sull’azienda previsto la prossima settimana, presenteremo un ordine del giorno (odg) per avere risposte su tutte le inadempienze registrate in questi mesi, non soltanto nei servizi cimiteriali”. Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino e capogruppo della Lega in Campidoglio Fabrizio Santori, a proposito delle condizioni del cimitero Verano. (Com/Red/Dire)

