Roma. Omicidio Diabolik, Calderon a processo il 23 febbraio

E’ stato rinviato a giudizio Raul Esteban Calderon, l’argentino accusato dell’omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come “Diabolik”, ucciso con un colpo di pistola alla testa il 7 agosto del 2019 nel parco degli Acquedotti a Roma, e del delitto di Selavdi Shehaj, detto ‘Passerotto’, avvenuto sulla spiaggia di Torvaianica il 20 settembre 2020.

L’accusa nei suoi confronti è di omicidio volontario aggravato dal metodo mafioso e detenzione abusiva di armi dopo l’inchiesta condotta dai pm della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, coordinati dai procuratori aggiunti Michele Prestipino e Ilaria Calò.

In relazione all’omicidio dell’albanese Selavdi Shehaj, oltre all’argentino, andranno a processo anche Enrico Bennato e Giuseppe Molisso. Il gup ha fissato il processo per l’omicidio Piscitelli davanti alla Corte d’Assise di Roma il 23 febbraio, mentre quello per il delitto di Torvaianica si terrà a Frosinone il 20 febbraio. (Adnkronos)

