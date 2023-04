Roma, ragazzo con sciarpa della Juve aggredito con un tirapugni: caccia ai responsabili

Nella nottata di sabato 8 aprile un giovane di 21 anni originario di Torino è stato aggredito, in piazzale dell’Agricoltura al quartiere Eur, da due persone munite di tirapugni. Il ragazzo, viste le lesioni subite, è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Eugenio. Sull’episodio indaga la polizia.

Il possibile movente calcistico

Oltre ai sanitari del 118 che hanno prontamente soccorso la vittima, sul posto si sono recati anche gli agenti della polizia con alcune volanti. Da una prima ricostruzione gli inquirenti non escluderebbero il movente calcistico dato che il ragazzo indossava una sciarpa della Juventus che, proprio quella sera, aveva giocato allo stadio Olimpico contro la Lazio.

Il ventunenne di Torino stava uscendo da un locale in zona Eur quando, improvvisamente, è stato colpito con un tirapugni da due sconosciuti. Dei due malviventi, al momento, si sono perse le tracce.

Le lesioni riportate

I sanitari che hanno preso in cura il giovane di Torino hanno assegnato un codice giallo al momento dell’ingresso in pronto soccorso, e valutato le lesioni guaribili in alcuni giorni. Il ventunenne ha riportato lacerazioni al volto, a una mano e a un braccio. La vittima è stata condotta all’ospedale Sant’Eugenio in quanto dista appena 3 km dal luogo dell’agguato.

Le indagini

Sull’accaduto si stanno interessando gli agenti della polizia di stato, prontamente giunti sul posto nel momento della violenza. Le indagini sono in corso e soltanto ulteriori approfondimenti potranno confermare, o smentire, l’eventuale movente calcistico.

Intanto i poliziotti stanno passando al vaglio le immagini registrate dalle telecamere e dai sistemi di videosorveglianza, oltre ad ascoltare le testimonianze da parte della vittima e del personale del locale. La raccolta di tutte queste informazioni potrà condurre all’identificazione dei responsabili.

