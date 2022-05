Roma, scoperta banda di ladri: tre arresti in zona Prati

Come riportato da SkyTg24, a Roma sono stati arrestati dai Carabinieri tre uomini, colti in flagrante per un furto in un appartamento in zona Prati. Carabinieri

I tre protagonisti, due di 33 anni e uno di 51, poco prima dell’arresto, stavano uscendo frettolosamente dal condominio. A quel punto, sono stati notati dai militari che transitavano in viale delle Milizie, che li hanno fermati.

Roma, tre ladri arrestati dai Carabinieri

I tre ladri sono stati trovati in possesso di alcuni gioielli, un accendino d’argento, un mazzo di chiavi bulgare e grimaldelli. Il materiale è stato sequestrato dai Carabinieri, e gli arresti sono stati convalidati.

© Riproduzione riservata