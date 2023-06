Sabaudia, morso da un ragno: 58 enne muore nella stanza dell’hotel

Tragedia a Sabaudia dove il corpo senza vita di un uomo di 58 anni è stato rinvenuto nella sua stanza di hotel, fatale il morso di un ragno.

L’uomo, un imprenditore greco in viaggio di lavoro con 5 colleghi , è morto nella notte probabilmente in seguito a uno shock anafilattico provocato dal morso di un ragno.

Kostantinos Di Pascalis, 58 anni, era arrivato sul luogo per una serie di impegni lavorativi legati al commercio nel settore agroalimentare. Lunedì scorso aveva passato l’intera giornata con i colleghi in un’azienda agricola a Sabaudia, specializzata nella produzione di kiwi.

Durante la serata, hanno affermato i colleghi alle forze dell’ordine, l’uomo aveva lamentato fastidio, un prurito e un malessere generale forse collegato al morso di un ragno.

Morso da un ragno: muore in hotel, la dinamica

La mattina successiva, insospettiti dal fatto che non fosse sceso per la colazione, i colleghi hanno avvisato l’hotel che ha provveduto all’apertura dall’esterno della stanza dopo che l’uomo non aveva risposto.

Il personale della struttura ha rinvenuto il corpo privo di sensi dell’imprenditore e attivato la procedura di primo soccorso: utilizzo del defibrillatore e chiamata al 118.

Tutti i tentativi sono stati vani, l’uomo era probabilmente già deceduto nella notte.

Giunti sul posto anche i carabinieri che hanno immediatamente aperto le indagini per accertare l’esatta dinamica della morte. Sebbene al momento la probabilità maggiore sia da ritenersi proprio quella dello shock a seguito del morso di un ragno durante la visita del lunedì all’azienda agricola.

Simone Ponziani, direttore della struttura cui soggiornava la vittima, raggiunto dal Messaggero spiega: “- abbiamo fornito tutto il supporto necessario, purtroppo neanche l’uso del defibrillatore è servito a evitare la tragedia. Il gruppo di ospiti era qui a Sabaudia per motivi di lavoro, infatti sono rimasti fuori per l’intera giornata tornando in hotel soltanto la sera”.

In arrivo dalla Grecia la moglie di Di Pascalis per le formalità e la restituzione del corpo. L’uomo lascia due figli.

© Riproduzione riservata