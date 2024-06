Salsa di pomodoro dell’Eurospin, costa pochissimo ed ora ecco il motivo: chi la produce davvero

Questa salsa di pomodoro Eurospin è meravigliosa e costa davvero pochissimoOggi vi parliamo della

Sono tantissime le ricette che hanno tra gli ingredienti la salsa di pomodoro. Questo prodotto, infatti, è alla base di una delle preparazioni più italiane di tutte, il sugo di pomodoro e quindi di uno dei piatti più copiati ed invidiati al mondo, la pastasciutta. Ma non solo: una buona salsa, infatti, arricchisce anche un buon piatto di carne alla pizzaiola, oppure un secondo di pesce arricchito con capperi e olive.

In molte famiglie, ancora oggi la salsa di pomodoro viene preparata in casa, direttamente con i frutti raccolti nei campi. Non tutti, però, hanno questa fortuna: la maggior parte degli italiani, infatti, per avere la salsa di pomodoro deve andare al supermercato, dove non è facile destreggiarsi tra i diversi marchi.

Oggi, però, vi suggeriamo una passata di pomodoro la cui bontà vi lascerà senza fiato e che, prima ancora di provarla, vi rallegrerà a causa del suo prezzo stracciato: ecco di quale si tratta.

Eurospin, prova questa salsa di pomodoro: economica e gustosa

Oggi vi parliamo della salsa di pomodoro a marchio Amo essere eccellente venduta da Eurospin. Si tratta di un prodotto 100% italiano confezionato in barattoli da 330 grammi presso lo stabilimento di contrada Milocca ad Assoro, in provincia di Enna. Gli ingredienti sono quelli che useremmo tutti nel preparare in casa la salsa di pomodoro: pomodori ciliegino al 99%, olio extravergine di oliva, sale, carota, cipolla, sedano, basilico e zucchero. Per quanto riguarda i consigli d’uso, si suggerisce di consumarla entro 4 giorni dall’utilizzo e, se aperta, di conservarla al fresco del frigorifero.

La salsa di pomodoro, però, può essere usata non solo per condire un piatto di pasta al sugo, ma anche come base per altre ricette molto gustose. Un esempio è il ragù alla bolognese che, sebbene veda al centro la carne macinata, di fatto necessita anche di una salsa, la cui qualità influisce poi sul gusto finale del ragù.

I vantaggi di Eurospin

Eurospin è un discount che, sebbene nei decenni scorsi fosse visto come un supermercato di seconda categoria, oggi come oggi viene scelto da moltissimi italiani per via dei prezzi estremamente vantaggiosi.

Dall’altro lato, però, offre anche prodotti di qualità e, soprattutto, non vende solo prodotti alimentari ma anche tessili per la casa, giochi e libri per adulti e bambini e utensili per la vita di tutti i giorni.