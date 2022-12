Scegli il gioco più sicuro per il tuo bambino

È possibile che un oggetto apparentemente innocuo come un giocattolo possa nuocere al benessere di un bambino? A quanto pare si. Non ci riferiamo solamente a quei giochi che contemplano una serie di elementi e accessori che risultano poco adatti a bimbi troppo piccoli, ma parliamo anche di tutti quegli oggetti che potrebbero essere stati assemblati in maniera superficiale, utilizzando per giunta materiali poco consoni e che risultano dunque non sicuri.

Riconoscere e quindi acquistare un giocattolo in tutta sicurezza, però, è possibile. Questo grazie ad una normativa europea, in vigore da oltre 10 anni, che prevede l’apposizione obbligatoria di un marchio, il contrassegno CE, una certificazione imprescindibile per la commercializzazione di questo tipo di prodotti all’interno dei confini dell’Unione, e che stabilisce nel dettaglio quelli che sono i requisiti di sicurezza necessari che ogni giocattolo deve avere, per poter essere venduto.

La Commissione ha fissato quelle che sono le regole da adottare per quanto riguarda la composizione e l’assemblaggio di ogni pezzo, in particolare riguardo ai rischi relativi alle componenti mobili degli stessi, alla presenza di materiali infiammabili oppure alle parti elettriche del giocattolo.

I giocattoli che contemplano meccanismi elettrici, poi, che negli ultimi anni sono tra i preferiti dei più piccoli, devono essere assolutamente sicuri ed affidabili, nel rispetto di questi standard. Babycar lo sa, ed è per questo che sottopone ognuno dei suoi veicoli ai più rigorosi controlli, per avere sempre prodotti di alta qualità e affidabili. Tutti i veicoli elettrici per bambini prodotti da Baby car sono super sicuri, per la gioia dei più piccoli ma anche per la tranquillità di mamma e papà.

Guidare una supercar prima di aver compiuto 5 anni? È possibile, grazie a Babycar, che propone i modelli più recenti di auto, dai suv fino alle sportive, tutte super colorate e identiche in tutto e per tutto alle vetture guidate dai grandi.

Non solo auto però. Da Babycar si possono trovare anche quad e moto, scooter e persino camion, con la motrice singola oppure nel modello che riproduce il veicolo dei vigili del fuoco. Le signorine, poi, si troveranno a loro agio in un’auto super sportiva tutta fuxia ma, per chi invece preferisce le 2 ruote, ci sono anche gli scooter pink e purple, perfetti per scorrazzare in giardino, nelle giornate di sole.

I veicoli elettrici sono davvero un gioco perfetto, perché stimolano la fantasia e permettono ai più piccoli di vivere mille avventure diverse, ogni giorno, con gli amici oppure con mamma e papà.

