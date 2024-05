Se ti devi allenare fallo sempre a quest’ora | A parlare è la scienza: benefici impensabili, torni a sentirti un ventenne

Ogni momento per fare allenamento è quello buono, ma questo è perfetto: svelata l’ora ideale per praticare sport.

C’è chi non comincia la giornata se non facendo prima una corsa mattutina, chi parte sempre con una sessione di yoga, chi va in palestra al pomeriggio, tre volte a settimana, dopo il lavoro, e chi prima di dormire tira pugni a un sacco, ma non tutti coloro che si allenano sanno quando è preferibile farlo.

Non commettere più l’errore di cominciare ad allenarti senza prima guardare l’orologio, programma i tuoi momenti di attività fisica e sportiva e scegli con criterio.

Se ti piace allenarti e vuoi sentirti meglio, allora scegli sempre quest’orario per il tuo work out o per il tuo allenamento quotidiano, vedrai che differenza!

Allenamento, qual è l’orario migliore per farlo

Come accade nel mondo dell’alimentazione, anche per quello dello sport e dell’attività fisica ci sono tante teorie su diversi aspetti, spesso contrastanti, che pretendono di indicare la direzione giusta, o la ricetta magica per ottenere dei risultati soddisfacenti. Nel caso dell’allenamento un tema sempre più discusso riguarda l’orario in cui praticare il proprio work out.

C’è chi dice che l’ideale è al mattino, e chi invece ritiene che sia preferibile allenarsi alla sera, ma esiste una regola precisa per stabilire quando il corpo reagisce meglio all’allenamento? Scopriamo la verità una volta e per tutte.

A che ora è preferibile praticare attività fisica

Allenarsi al mattino aiuta a rinforzare la salute del cuore, pare che aiuti anche a bruciare maggiori quantità di grassi se ci si allena a digiuno, e di certo da una carica di energia, rilasciata poi in tutto il corso della giornata. Se ci si allena di pomeriggio si potrebbe migliorare la qualità del sonno ma, in base a un recente studio pubblicato sulla rivista ufficiale della National Strength and Conditioning Association, si ha una temperatura del corpo più bassa che potrebbe ridurre le prestazioni.

Allenarsi alla sera allieva lo stress, ed è una scelta valida per chi ha il diabete di tipo 2, o per chi ha problemi legati ai livelli di zuccheri nel sangue, perché abbassa la risposta insulinica. Tuttavia fare allenamento a tarda ora ma può provocare problemi di sonno, soprattutto se si fa un allenamento metabolico, perché l’adrenalina non predispone al riposo. Dunque, a quanto pare, il momento migliore per fare allenamento dipende dai propri obiettivi, e dalle specifiche caratteristiche o problematicità di salute personali.